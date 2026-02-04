Naslovnica
Nogomet

Sinje modri za finalni zmenek s topničarji nadigrali Newcastle

Manchester, 04. 02. 2026 22.54

Avtor:
A.M.
Manchester City - Newcastle

Manchester City se je na povratno tekmo polfinala ligaškega pokala proti Newcastlu odpravil s prednostjo dveh golov s prve tekme, ki so jo odigrali v gosteh. Pred svojimi gledalci so slavili s 3:1 in se s skupnim izidom 5:1 uvrstili v finale, kjer jih čaka Arsenal.

Meščani so prednost v skupnem seštevku povišali že po dobrih šestih minutah, ko se je po odlični dvojni podaji pred vrati gostov znašel Omar Marmoush in ob pomoči branilca srak Dana Burna premagal vratarja. V nadaljevanju je bil nevaren še Tijjani Reijnders, na drugi strani je zapretil Anthony Gordon, v 29. minuti pa je ponovno zasijal Marmoush. Egipčanski napadalec je po polprotinapadu in slabem posredovanju obrambe Newcastla žogo zlahka preusmeril v mrežo. Tri minute kasneje smo dočakali novo spremembo izida, tretji gol sinje modrih je zabil Reijnders. V izdihljajih polčasa je bil za srake nevaren Nick Woltemade, a se je James Trafford izkazal z obrambo.

Manchester City - Newcastle
Manchester City - Newcastle
FOTO: AP

Uvod nadaljevanja ni prinesel veliko dogajanja, v 62. minuti pa so gostje znižali zaostanek. Po lepem solo prodoru je natančno zaključil Anthony Elanga, ki je tako dosegel prvi gol od poletnega prestopa k Newcastlu, ki je za švedskega krilnega napadalca odštel več kot 60 milijonov evrov. Nekaj trenutkov kasneje je za srake zabil še Harvey Barnes, a je v izgradnji napada prišlo do prepovedanega položaja, nato pa je novo odlično priložnost zapravil Elanga. Končnica je pripadla domačim, ki so bili nevarni predvsem prek Erlinga Haalanda, ki je v igro vstopil s klopi, a izida ni uspel spremeniti.

Manchester City - Newcastle
Manchester City - Newcastle
FOTO: AP

Angleški ligaški pokal, polfinale, izid:

Manchester City – Newcastle 3:1 (3:0) // 5:1

Marmoush 7., 29., Reijnders 32.; Elanga 62.

