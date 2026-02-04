Sinje modri za finalni zmenek s topničarji nadigrali Newcastle

Meščani so prednost v skupnem seštevku povišali že po dobrih šestih minutah, ko se je po odlični dvojni podaji pred vrati gostov znašel Omar Marmoush in ob pomoči branilca srak Dana Burna premagal vratarja. V nadaljevanju je bil nevaren še Tijjani Reijnders , na drugi strani je zapretil Anthony Gordon , v 29. minuti pa je ponovno zasijal Marmoush. Egipčanski napadalec je po polprotinapadu in slabem posredovanju obrambe Newcastla žogo zlahka preusmeril v mrežo. Tri minute kasneje smo dočakali novo spremembo izida, tretji gol sinje modrih je zabil Reijnders. V izdihljajih polčasa je bil za srake nevaren Nick Woltemade , a se je James Trafford izkazal z obrambo.

Uvod nadaljevanja ni prinesel veliko dogajanja, v 62. minuti pa so gostje znižali zaostanek. Po lepem solo prodoru je natančno zaključil Anthony Elanga, ki je tako dosegel prvi gol od poletnega prestopa k Newcastlu, ki je za švedskega krilnega napadalca odštel več kot 60 milijonov evrov. Nekaj trenutkov kasneje je za srake zabil še Harvey Barnes, a je v izgradnji napada prišlo do prepovedanega položaja, nato pa je novo odlično priložnost zapravil Elanga. Končnica je pripadla domačim, ki so bili nevarni predvsem prek Erlinga Haalanda, ki je v igro vstopil s klopi, a izida ni uspel spremeniti.