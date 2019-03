Sinje-modrih ni strah Uefe, v svoje vrste vabijo nove nogometne zvezdnike

Evropska nogometna zveza je pred časom začela s preiskavo Manchester Cityja, ki naj bi si privoščil več kršitev tako imenovanega finančnega fair playa. Sinje-modri so se sicer že prej znašli pod drobnogledom preiskovalcev angleške nogometne zveze, ki preiskuje nedovoljeno plačilo v višini 233.900 evrov. Tega naj bi prejel agent zdaj že nekdanjega člana Cityja Jadona Sancha, ko je bilo mlademu angleškemu reprezentantu 14 let in je iz mladinske šole Watforda prestopil med sinje modre.