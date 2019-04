Sinjemodri v bitki za Manchester z veseljem izkoristili darili Davida de Gea

Zadetek je gostom dal krila in že dve minuti pozneje je po strelu z roba kazenskega prostora vratnico zatresel Sergio Agüero . Pol minute kasneje bi lahko Lingard izenačil na 1:1, a je z neposredne bližine v slogu 'A je to' zgrešil celo žogo. V 66. minuti je hiter protinapad uspel Cityju, David De Gea pa si je znova privoščil napako (podobno kot na tekmi Lige prvakov z Barcelono, ko je v mrežo spustil žogo po strelu Lionela Messija ) in ob strelu rezervista Leroya Saneja , ki je vstopil zaradi poškodbe Fernandinha, slabo posredoval. Žoge se je sicer dotaknil z nogo, a je ta vseeno končala za njegovim hrbtom. Domačini se po novi veliki napaki De Gee niso več pobrali, City pa se je razveselil še 29. zmage v sezoni in se povzpel na prvo mesto ligaške lestvice. Tam ima z 89 točkami točko prednosti pred prvim in edinim zasledovalcem v bitki za naslov Liverpoolom. Za primerjavo: tretji Chelsea ima na svojem kontu 70 točk.

Tudi Arsenal v težavah v bitki za četrto mesto

Na srečo Manchester Uniteda, ki se z Arsenalom in Chelseajem bori za četrto mesto, ki še vodi v Ligo prvakov, si je tokrat spodrsljaj privoščil tudi Arsenal, ki je izgubil še drugo zaporedno ligaško tekmo. Tokrat so topničarji z 1:3 klonili na gostovanju v Wolverhamptonu. Wolves so z novo zmago dokazali, da so doma izjemno neugoden nasprotnik, nazadnje so na domačem stadionu izgubili 2. januarja letos. Za zmago čete Nuna Espirita Santa so že v prvem polčasu zadeli Ruben Neves, Matt Doherty in Diogo Jota, častni zadetek za četo Unaia Emeryja pa je v drugem polčasu zabil branilec Sokratis Papastathopoulos.

