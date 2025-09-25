Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Sinova angleške legende skupaj debitirala za Manchester City

Huddersfield, 25. 09. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Nogomet piše čudovite zgodbe. Za eno teh je v sredo poskrbel Pep Guardiola, ki je v končnici tekme ligaškega pokala med Manchester Cityjem in Huddersfieldom v igro poslal sinova nekdanjega angleškega reprezentančnega napadalca Emila Heskeyja.

David Beckham in Emile Heskey
David Beckham in Emile Heskey FOTO: AP

Emile Heskey je najboljša leta svoje kariere preživel pri Liverpoolu, kjer je odigral kar 223 tekem. Med drugim je nastopal še za Leicester City in Aston Villo, leta 2016 pa kariero sklenil pri Boltonu.

Čeprav nikoli ni igral za Manchester City, sta njegova sinova, 19-letni Jaden in 17-letni Reigan, svoji nogometni poti začela prav pri sinje modrih, kjer igrata še danes. Omenjena sta v sredo s člansko ekipo odpotovala v Huddersfield, kjer jih je čakala tekma ligaškega pokala.

Jaden Heskey in Reigan Heskey
Jaden Heskey in Reigan Heskey FOTO: Profimedia

Varovanci Pepa Guardiole so po 75 minutah tekme vodili z 2:0, španski strokovnjak pa je do konca obračuna opravil nekaj menjav. Med drugimi je v igro poslal tudi brata Heskey, za katera je bil to prvi članski nastop v sinje modrem dresu. "Šest nogometašev iz akademije je začelo tekmo, naknadno pa sta v igro vstopila še brata Heskey. Mislim, da bosta oče in mati zelo ponosna na svoja sinova," je po zmagi in napredovanju v ligaškem pokalu povedal Guardiola.

nogomet manchester city Jaden Heskey Reigan Heskey Emile Heskey
Naslednji članek

Pretep na treningu Maribora, bo Đalović zapustil klub?

Naslednji članek

Zajc z Dinamom premagal bivši klub: 'Hvala, ker ga niste več želeli'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256