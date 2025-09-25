Sinova angleške legende skupaj debitirala za Manchester City

Emile Heskey je najboljša leta svoje kariere preživel pri Liverpoolu, kjer je odigral kar 223 tekem. Med drugim je nastopal še za Leicester City in Aston Villo, leta 2016 pa kariero sklenil pri Boltonu.

Čeprav nikoli ni igral za Manchester City, sta njegova sinova, 19-letni Jaden in 17-letni Reigan, svoji nogometni poti začela prav pri sinje modrih, kjer igrata še danes. Omenjena sta v sredo s člansko ekipo odpotovala v Huddersfield, kjer jih je čakala tekma ligaškega pokala.