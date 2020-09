Matija Širok se je vrnil v Novo Gorico

"Širok je po štirih letih in pol znova tam, kjer je naredil svoje prve nogometne korake in se uveljavil kot eden izmed najboljših desnih branilcev slovenske prvoligaške konkurence," so zapisali pri Gorici.

29-letnik, ki je svoj prvi nastop za Gorico zabeležil v sezoni 2009/10, se v klub vrača po izteku pogodbe s ciprskim Pafosom. Širok, ki je igral tudi na Poljskem za Jagiellonio, je v slovenski prvi ligi, kjer je tri sezone nosil tudi dres Domžal, zbral 225 nastopov, k temu pa dodal še 11 zadetkov in 25 asistenc.