Šiškarji bodo v Mostarju napadali ugodno izhodišče za povratno tekmo

Bravo je uspešno pričel svoje prve evropske kvalifikacije. Z ekipo Connah's Quay Nomads iz Walesa so se sicer nekoliko bolj namučili od pričakovanj, a na koncu so se vendarle prebili v drugi krog.

Tu jih čaka Zrinjski iz Mostarja, ki v prvem krogu ni tekmoval. Bosanski podprvaki tako letos še niso odigrali tekme s pravim tekmovalnim nabojem, zato je njihova forma še precejšnja neznanka. V pripravljalnem obdobju so vpisali dve zmagi, en remi in dva poraza.

"Pred nami je pravi evropski izziv. Zrinjski je že vrsto let vajen tovrstnih kvalifikacijskih tekem, lani pa so igrali celo v skupinskem delu Konferenčne lige. Gre za izredno izkušeno ekipo – tako po letih kot tudi po številu odigranih mednarodnih tekem. V Mostarju s spoštovanjem do nasprotnika, a hkrati z jasnim načrtom za samo tekmo," je pred tekmo povedal trener Brava Aleš Arnol.