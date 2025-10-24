Svetli način
Nogomet

Šiškarji povečali prednost na drugem mestu

Kidričevo, 24. 10. 2025 19.47 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Nogometaši Aluminija so v 13. krogu Prve lige Telemach izgubil proti Bravu z 1:3 (1:0). Ljubljančani so tako prednost na drugem mestu pred Mariborom in Koprom povečali na štiri točke.

Bravo še naprej pridno nabira točke. Že dva meseca ne pozna poraza ob petih zmagah in dveh remijih, čeprav je bil tokrat do 73. minute v zaostanku. Končnica obračuna z Aluminijem, ki prav tako kaže dobre igre v tej sezoni, pa je bila v domeni Šiškarjev, ki so najbližji zasledovalec vodilnega Celja. Trenutno imajo za njim osem točk zaostanka. Aluminij, ki je dobil prvo medsebojno tekmo v sezoni, ima na šestem mestu šest točk manj od današnjega tekmeca.

Šiškarji so imeli že v sedmi minuti izjemno priložnost za vodstvo, Jakoslav Stanković se je znašel sam pred Matjažem Rozmanom, a žogo poslal čez gol. Že minuto pozneje so gosti spet zagrozili, takrat prek Bena Selana, na mestu pa je bil domači vratar, tako kot tudi gostujoči Uroš Likar v deveti minuti po prvem poskusu Aluminija prek Vida Kodermana. Takoj zatem pa je imel še Wisdom Sule ogromno časa za strel, a zgrešil z desne strani.

Nogometaši Brava so še naprej v odlični formi.
Nogometaši Brava so še naprej v odlični formi. FOTO: NK Bravo

Pozneje se je dogajanje malce umirilo, toda v 33. minuti so gledalci videli prvi zadetek na tekmi. Marko Simonič se je odločil za nizek strel s 25 metrov in zadel ob ne posebej posrečenem posredovanju vratarja gostov Likarja. Pet minut pozneje je imel Pečar novo zelo lepo priložnost za goste, toda znova se je izkazal Rozman, ki je obranil odprt strel z 10 metrov. Domači vratar je bil uspešen tudi v 40. minuti.

Takoj po začetku drugega polčasa se je moral znova izkazati Likar, ko je do strela v kazenskem prostoru prišel Emir Saitoski, a tudi Bravo je spet hitro opozoril nase, ko je v 50. minuti dobro posredoval Rozman, tako kot v 51. po Selanovem strelu z glavo. Saitoski je nato v 65. minuti za malo zgrešil cilj z roba kazenskega prostora, v 67. pa je Simonič znova poskusil od daleč in zadel prečko, odbito žogo pa je mimo vrat poslal Behar Feta.

Zatem sta oba trenerja, domači Jura Arsić in gostujoči Aleš Arnol, posegla po trojni zamenjavi, a gostom se je v 73. minuti obrestovala že ena prejšnja, saj je Admir Bristrić po podaji za hrbet domače obrambe prišel do žoge, šel sam proti Rozmanu, ga zaobšel in nato iz igre vrgel še enega branilca ter žogo poslal v prazno mrežo.

Bravo je takoj zatem še enkrat pritisnil, med drugim je Niko Grlić v 76. minuti žogo poslal malce čez prečko, v 78. pa je tudi povedel, ko je svoj četrti gol v sezoni po podaji Bristrića dosegel Sandi Nuhanović s strelom malce izven kazenskega prostora. Žoga je na poti proti golu zadela še Kodermana, nekoliko spremenila smer in v visokem loku preletela nemočnega Rozmana.

Ta je zbral novo obrambo v 90. minuti po poskusu Venusta Baboulaja, v 91. minuti pa je udarila še ena Bravova rezerva, saj je z 20 metrov imenitno zadel Grlič za 3:1 in zmago Šiškarjev.

Aluminij bo v 14. krogu prihodnjo soboto gostoval v Celju, Bravo pa bo gostil Maribor.

