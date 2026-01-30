Korupcijski škandal: dosmrtne kazni za 73 posameznikov, kaznovanih tudi 13 klubov

Pod vodstvom predsednika Xi Jinpinga je v zadnjih letih kitajski nogomet zajela obsežna protikorupcijska akcija, ki je razkrila globoko razkrojeno stanje profesionalnega nogometa. Padlo je več visokih funkcionarjev Kitajske nogometne zveze, na desetine igralcev pa je bilo kaznovanih zaradi prirejanja tekem in nezakonitega stavništva.

Tudi nekdanji prvi mož kitajskega nogometa in nekdanji selektor članske reprezentance Li Tie je med 73 osebami, ki so prejele dosmrtno prepoved delovanja zaradi prirejanja tekem. Nekdanji igralec Evertona, ki je kitajsko reprezentanco vodil med letoma 2019 in 2021, že prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi podkupovanja, na katero je bil obsojen decembra 2024.

Med kaznovanimi je tudi Chen Xuyuan, nekdanji predsednik Kitajske nogometne zveze, ki že prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi sprejemanja podkupnin v skupni vrednosti več kot devet milijonov evrov.

Kazni so bile izrečene po sistematičnem pregledu in so bile po navedbah kitajske zveze nujne za uveljavitev discipline v panogi, očiščenje nogometnega okolja in ohranjanje poštenega tekmovanja.

Odmevajo tudi kaznovani nogometni klubi. Od 16 klubov, ki so nastopali v sezoni 2025 v najvišji kitajski ligi, kitajski superligi, bo 11 klubom odvzetih več točk in bodo denarno kaznovani.

Po izpadih iz lige to pomeni, da bo ob začetku nove sezone, ki se začne marca, kar devet ekip sezono začelo z negativnim točkovnim izkupičkom.