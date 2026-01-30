Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Korupcijski škandal: dosmrtne kazni za 73 posameznikov, kaznovanih tudi 13 klubov

Peking, 30. 01. 2026 11.05 pred 38 minutami 2 min branja 9

Avtor:
S.V.
Li Tie

Kitajska nogometna zveza je izrekla dosmrtne prepovedi delovanja 73 posameznikom, med njimi tudi nekdanjemu selektorju reprezentance Li Tiju, ter kaznovala 13 profesionalnih klubov zaradi prirejanja tekem in korupcije.

Pod vodstvom predsednika Xi Jinpinga je v zadnjih letih kitajski nogomet zajela obsežna protikorupcijska akcija, ki je razkrila globoko razkrojeno stanje profesionalnega nogometa. Padlo je več visokih funkcionarjev Kitajske nogometne zveze, na desetine igralcev pa je bilo kaznovanih zaradi prirejanja tekem in nezakonitega stavništva.

Xi Jinping
Xi Jinping
FOTO: AP

Tudi nekdanji prvi mož kitajskega nogometa in nekdanji selektor članske reprezentance Li Tie je med 73 osebami, ki so prejele dosmrtno prepoved delovanja zaradi prirejanja tekem. Nekdanji igralec Evertona, ki je kitajsko reprezentanco vodil med letoma 2019 in 2021, že prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi podkupovanja, na katero je bil obsojen decembra 2024.

Med kaznovanimi je tudi Chen Xuyuan, nekdanji predsednik Kitajske nogometne zveze, ki že prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi sprejemanja podkupnin v skupni vrednosti več kot devet milijonov evrov.

Kazni so bile izrečene po sistematičnem pregledu in so bile po navedbah kitajske zveze nujne za uveljavitev discipline v panogi, očiščenje nogometnega okolja in ohranjanje poštenega tekmovanja.

Odmevajo tudi kaznovani nogometni klubi. Od 16 klubov, ki so nastopali v sezoni 2025 v najvišji kitajski ligi, kitajski superligi, bo 11 klubom odvzetih več točk in bodo denarno kaznovani.

Po izpadih iz lige to pomeni, da bo ob začetku nove sezone, ki se začne marca, kar devet ekip sezono začelo z negativnim točkovnim izkupičkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet kitajska škandal afera

Gradišar se vrača v Evropo, igral bo skupaj z Matkom in Tučićem

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
30. 01. 2026 11.43
Dobr predlog, sam se s tem nekako potem ubije tekmovalnost. Najboljše kot v Italiji Juve samo direkt v drugo ligo pa naj se zborbajo nazaj
Odgovori
0 0
rok1211
30. 01. 2026 11.42
1 država 1 šef
Odgovori
0 0
boslo
30. 01. 2026 11.28
Zahodna propaganda, Kitajci tega ne počnejo...
Odgovori
-1
0 1
cripstoned
30. 01. 2026 11.10
Bravo za kitajce tako bi morali kaznovati tudi prejsnje in zdajsnje predsednike FIFE in UEFE ...ampak ko bi prisli v katalonijo tam bi zaradi korupcije in sodniskih skandalov padale dosmrtne zaporne kazni ...LEGLO KRIMINALA...
Odgovori
+2
3 1
ledr
30. 01. 2026 11.15
V Španiji sploh pomisliti ne upajo na kaj takega, ker potem bi morali klub z imenom RM izbrisati iz zemljevida!
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
30. 01. 2026 11.38
Čim Real začne zgublat je treba enga kaznovat. Kakopak največje rivale k jim zadnje dve let spat ne dajo
Odgovori
0 0
NoriSušan
30. 01. 2026 11.39
Sej bi mogl, k še Levante ne znajo pošten premagat. Sej čim Perez pade bo še United zgledu k spodobn klub
Odgovori
0 0
annonymo95
30. 01. 2026 11.41
spet joces o barci pod clanki, ki nimajo veze znjo hahahahahha. obsedenec bogi
Odgovori
0 0
NoriSušan
30. 01. 2026 11.44
Ampak mi lažemo in se vžigamo čez Real je dons napisu. Haha sej pravm proteza mu je na plus urah. Kokr se vžiga mu telefon more met auspuh
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Alkohol povečuje tveganje za raka
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Ali se lov na popuste res splača?
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506