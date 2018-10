Škandal v Belgiji: Hrvata Leka, trenerja Bruggea, pridržala policija zaradi afere nameščanja tekem

Belgija se je zbudila v nogometni škandal. Naslovnice spletnih časopisov so polne fotografij in naslovov iz nogometne lige Jupiler Pro. Na zaslišanje so v preiskavi, ki raziskuje domnevno pranje denarja in nameščanje tekem, privedli tudi hrvaškega trenerja belgijskega prvaka Club Bruggea Ivana Leka.

Ivan Leko je bil odpeljan na zaslišanje na policijo. FOTO: AP Club Brugge je še pretekli teden igral tekmo Lige prvakov, ko je izgubil na gostovanju na Wandi Metropolitano pri Atletico Madridu (1:3). V sredo zgodaj zjutraj pa so na zaslišanje odpeljali glavnega trenerja Ivana Leka zaradi domnevne vpletenosti v škandal s pranjem denarja in nameščanjem tekem. Pridržali so tudi brata generalnega direktorja Charleroia Mehdija Bayata Mogija Bayata. "Ne vem, za kaj gre. Šokiralo me je, da je bil moj brat pridržan. Edino, kar vem, je, da moj brat nima nobene zveze s tem, niti da bi bil klub pod preiskavo," je dejal direktor nogometnega kluba Mehdi Bayat, sicer iranski poslovnež. Leko dober prijatelj Veljkovića, bil naj bi priča

"Policija vodi preiskavo o korupciji in nameščanju tekem. Osumljen je Dejan Veljković, ki je nekdanji agent Ivana Leka in njegov dober prijatelj. Policija preiskuje hišo Ivana Leke, tako kot ostali v tej preiskavi," je belgijski novinar Jurgen Gerila sporočil hrvaškim kolegom 24sata.hr. Leko zaradi preiskave in pridržanja policije ni vodil treninga Bruggea, klub pa je potrdil, da je del preiskave. "Club Brugge potrjuje, da je v sklopu velike preiskave pravosodne policije v belgijskem nogometu federalna policija obiskala tudi pisarne na stadionu Jan Breydel. Našega trenerja ni v klubu in bo izprašan med preiskavo," so sporočili iz belgijskega prvaka. Belgijska policija je sicer že dala vedeti, da gre za obsežno preiskavo, v katero je vpleteno precejšnje število klubov, zato so opravili zaslišanja številnih preteklih in zdajšnjih vodstvenih kadrov prvoligašev.