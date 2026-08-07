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Nogomet

Škandal v Južni Koreji: zveza sodnikom plačevala erotične masaže

Seul, 07. 08. 2026 08.09 pred 3 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA
Nekdanji selektor Hong Myung-bo in nekdanji predsednik zveze Chung Mong-gyu

Južnokorejska nogometna zveza (KFA) je tujim sodnikom pred vsaj sedmimi mednarodnimi tekmami plačala obiske salonov za masažo, ki so nudili spolne storitve. Glede na poročanje južnokorejske televizijske hiše JTBC in uradne tiskovne agencije Yonhap se obtožbe o podkupovanju nanašajo na obdobje med letoma 2011 in 2012.

Južnokorejska nogometna zveza (KFA)
Južnokorejska nogometna zveza (KFA)
FOTO: Profimedia

Za zdaj oblasti niso dokazale, ali so ti obiski vplivali na to, da so nogometni sodniki nato sprejemali pristranske odločitve na tekmah v korist južnokorejske reprezentance, poročila navaja nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah JTBC preiskava temelji na dokazih, vključno z izpiski kreditnih kartic in dokumenti vladne revizije. Obiski salonov za masažo, ki so po poročanju korejskih medijev nudili spolne storitve, so stali več sto evrov. Televizijska hiša je navedla izjavo nekdanjega uradnika zveze, da so bile takšne storitve nekaj običajnega in da so jih nogometni sodniki celo pričakovali.

Posebno pozornost vzbuja obtožba, da je zveza plačala obisk salona za masažo dvema japonskima pomočnikoma sodnika pred ključno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Kuvajtu februarja 2012. Južna Koreja je nato tekmo dobila z 2:0 in se uvrstila v naslednji krog kvalifikacij. Poročila medijev niso navajala, ali je sodniška ekipa med tekmo sprejela kakršne koli sporne odločitve.

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Kot poroča agencija Yonhap, so te incidente odkrili že leta 2016 med pregledom delovanja krovne zveze KFA, ki ga je opravilo tamkajšnje ministrstvo za kulturo, šport in turizem, vendar jih takrat niso javno razkrili. Čeprav so v Južni Koreji masažni saloni, ki ponujajo spolne storitve, razširjeni, je prostitucija nezakonita. Poleg tega pravila Mednarodne nogometne zveze Fife prepovedujejo kakršno koli obliko plačila sodnikom.

Južnokorejska nogometna zveza je trenutno pod močnim političnim pritiskom. V četrtek so organi pregona opravili preiskavo v prostorih zveze. Zvezi očitajo, da je pri imenovanju nekdanjega selektorja reprezentance Hong Myung-boja zaobšla običajne postopke in mu zagotovila položaj brez ustreznega razpisnega postopka.

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KOMENTARJI6

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yugo13
07. 08. 2026 12.55
Nič spornega...
Odgovori
0 0
Nidani
07. 08. 2026 11.28
Golob je kriv...al pa Nika...aja, NPM...a ne, sveče?
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
07. 08. 2026 09.12
Nic novega...da je ropalona pripeljala neymarja je takrat njegovemu agentu oz. ocetu placala privat letalo v prestizni hotel v londonu poln prijateljic noci kjer ...
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+3
5 2
ZOV SVO
07. 08. 2026 09.11
Zahodna demokracija v polnem sijaju...
Odgovori
+6
6 0
Nidani
07. 08. 2026 11.30
V orbanistanu se po žlebovih pleza...🤣😂
Odgovori
0 0
borahae4ever
07. 08. 2026 08.22
15 let nazaj? To pa je sveža novica, zakaj se sploh s tem ukvarjajo hahaha
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+5
7 2
bibaleze
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