Škandal v Južni Koreji: zveza sodnikom plačevala erotične masaže

Za zdaj oblasti niso dokazale, ali so ti obiski vplivali na to, da so nogometni sodniki nato sprejemali pristranske odločitve na tekmah v korist južnokorejske reprezentance, poročila navaja nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah JTBC preiskava temelji na dokazih, vključno z izpiski kreditnih kartic in dokumenti vladne revizije. Obiski salonov za masažo, ki so po poročanju korejskih medijev nudili spolne storitve, so stali več sto evrov. Televizijska hiša je navedla izjavo nekdanjega uradnika zveze, da so bile takšne storitve nekaj običajnega in da so jih nogometni sodniki celo pričakovali.

Posebno pozornost vzbuja obtožba, da je zveza plačala obisk salona za masažo dvema japonskima pomočnikoma sodnika pred ključno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Kuvajtu februarja 2012. Južna Koreja je nato tekmo dobila z 2:0 in se uvrstila v naslednji krog kvalifikacij. Poročila medijev niso navajala, ali je sodniška ekipa med tekmo sprejela kakršne koli sporne odločitve.