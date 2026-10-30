Škandal v Kazahstanu: z Barcino brisačo čistili tla

V zadnjih letih smo vajeni, da se nogometaši izogibajo stopanju po grbih klubov, ki so velikokrat nameščeni na tleh ob strani igrišča. Gre za izraz spoštovanja do grba in institucije, ki jo le-ta predstavlja. Na svetovnem pokalu v rokoborbi, ki ga je gostila Astana, pa smo bili priča popolnoma drugačnim prizorom.

Delavka je namreč tatami, tradicionalno japonsko talno oblogo, na kateri tekmujejo borci, čistila kar z brisačo, na kateri je bil upodobljen grb nogometnega kluba Barcelona. Tkanina je bila na posnetku videti izredno umazana, kar kaže, da je bila brisača tisti dan večkrat uporabljena za čiščenje znoja, krvi in ostale umazanije z blazin. Njeno početje je sprožilo burne odzive navijačev Barcelone, ki delavki očitajo predvsem nespoštovanje ene največjih športnih institucij, katere barve in grb bi morala, po njihovem mnenju, biti "sveta".