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Nogomet

Škandal v Kazahstanu: z Barcino brisačo čistili tla

Astana, 30. 10. 2026 13.49 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
Lu.M
Delavka z Barcino brisačo čisti tla

Astana je nedavno tega gostila svetovni pokal v rokoborbi, ki je poleg športnega dogajanja poskrbel tudi za kontroverzno potezo ene izmed delavk. Ta je tekmovalno blazino namreč čistila z brisačo nogometnega kluba Barcelona. Njeno početje je pri mnogih navijačih sprožilo nestrinjanje in očitke o nespoštovanju ene največjih športnih institucij na svetu.

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V zadnjih letih smo vajeni, da se nogometaši izogibajo stopanju po grbih klubov, ki so velikokrat nameščeni na tleh ob strani igrišča. Gre za izraz spoštovanja do grba in institucije, ki jo le-ta predstavlja. Na svetovnem pokalu v rokoborbi, ki ga je gostila Astana, pa smo bili priča popolnoma drugačnim prizorom.

Delavka je namreč tatami, tradicionalno japonsko talno oblogo, na kateri tekmujejo borci, čistila kar z brisačo, na kateri je bil upodobljen grb nogometnega kluba Barcelona. Tkanina je bila na posnetku videti izredno umazana, kar kaže, da je bila brisača tisti dan večkrat uporabljena za čiščenje znoja, krvi in ostale umazanije z blazin. Njeno početje je sprožilo burne odzive navijačev Barcelone, ki delavki očitajo predvsem nespoštovanje ene največjih športnih institucij, katere barve in grb bi morala, po njihovem mnenju, biti "sveta".

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KOMENTARJI19

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NEA BOJI JEZEN ZAJ
30. 10. 2026 15.08
Kaj te ona ve pravila o grbih. Ona je samo v službi in briše z opremo katero je dobila. Konc koncev brisača je predmet brisanja. To ni ravno škandal.
Odgovori
0 0
Limonček60
30. 10. 2026 14.58
Brisača,za enkratno uporabo,pa to
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0 0
galyo77
30. 10. 2026 14.57
Nisem vedel, da Barca nastopa v tudi v rokoborbi...
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0 0
Noleani
30. 10. 2026 14.41
Ljudje pa ze v čisto v vsem vidite provikacijo in razloge za bes. Saj je samo brisača predmet. Trikrat jo operemo še mal varikine zraven, pa noben ne bo več vedel, da gre za brisačo Barcelone. Kam smo prišli, da je ena brisača vzrok za škandal.
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+1
1 0
Kolllerik
30. 10. 2026 14.39
Še vedno čakamo na objavo informaciji o resničnem škandalu mednarodnih razsežnosti in milijonskih škod, ki ga je zakuhal Mbappe s svojim neumnim lapanjem
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+0
1 1
Nalaganje...
30. 10. 2026 14.38
Kaj je tu skandal? Vi ne delate tega al sam js? Pa za predpraznik ucasih ce mam res unazane cevlje od barce dam lepo
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+0
1 1
26250440
30. 10. 2026 14.57
Lepo od tebe da delaš Barci promet in jo vsak dan gledaš...
Odgovori
0 0
26250440
30. 10. 2026 14.38
Jaz sem pa prov vesel da jo je uporabljala...To je reklama za Barco...Za kaj pa se drugega uporablja brisača kot za čiščenje in brisanje telesa in riti...Čim več brisač vidim kjerkoli,toliko več navijačev in prometa ima Barca..Realovim brisačam je verjetno že potekel rok uporabe ,ker jih nihče ne kupi...
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+0
1 1
pravica1
30. 10. 2026 14.35
Nehi no, vsak štant prodaja takšne brisače, dvomim, da se gospa ravno ukvarja z nogometom :D
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+1
2 1
krjola
30. 10. 2026 14.33
škanadal ja, phahahah....
Odgovori
+1
2 1
walter2
30. 10. 2026 14.32
Kje pisec članka tu vidi škandal?Očitno je navijač Barce!
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
30. 10. 2026 14.27
Tako se dela, za kaj drugega tako ali tako ni hahahahagw
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-1
1 2
Ricinus
30. 10. 2026 14.18
Cunja kot cunja
Odgovori
+8
8 0
ptuj.si
30. 10. 2026 14.05
Škandal??? Pa vi niste resni.
Odgovori
+9
10 1
Zvedavi_norec
30. 10. 2026 14.01
Podpiram čistilko. Tudi sam uporabljam farcino brisačo za čiščenje gnojnih škornjev.
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+7
9 2
Prelepa Soča
30. 10. 2026 14.15
Zvedavi... še v živo je nisi videl, kaj šele imel, res si socialec.
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-1
2 3
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