Nemčija: Klub odpustil kapetana zaradi povezav z neonacističnimi skupinami

Daniel Frahn je bil med leti 2010 in 2015 član RB Leipziga.

Nekdanji nogometaš RB Leipziga Daniel Frahn je bil s strani Chemnitzerja kaznovan že meseca marca, ko se je udeležil shoda v spomin na preminulega skrajno desničarskega aktivista, na katerem je nosil majco z napisom ‘podpiraj lokalne huligane’. Tedaj je 32-letnik prejel le finančno kazen, po dogodku pa se je tudi opravičil za svoja dejanja. "Shoda sem se udeležil, ker sem želel izkazati podporo svojcem preminulega, tu ne gre za nikakršno politično udejstvovanje," je razlagal Frahn.

Kapetan Chemnitzerja si je po mnenju klubskih funkcionarjev preveč znova privoščil minulo soboto, ko je Chemnitzer v sklopu četrtega kroga tretje Bundeslige gostoval pri že omenjenem Hallescherju. Zaradi poškodbe Frahna ni bilo med osemnajsterico, raje kot s klubskim osebjem pa si je 32-letnik tekmo ogledal v sektorju za gostujoče navijače. In to tik ob vodilnih predstavnikih lokalne navijaške skupine Koatic Chemnitz, ki se odkrito razglaša za neonacistično.

V uradni izjavi na klubski spletni strani so v ponedeljek zapisali: "Frahn ni zmogel živeti z odgovornostjo, ki jo prinaša igranje za naš klub. Kapetan ekipe ni tisti, ki zabije največ zadetkov. Najbolj pomemben je igralčev odnos do kluba, soigralcev in družbe nasploh."