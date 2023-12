Škandal v Turčiji: znanega nogometnega sodnika nokavtirali, oglasil se je tudi Erdogan

"V sodelovanju z državo so proti odgovornim za ta nehuman napad uvedeni vsi kazenski postopki, ki jih zaslužijo. Odgovorni klub, predsednik kluba, njegovi managerji in vsi krivci, ki so napadli Halila Umuta Melerja , bodo kaznovani na najstrožji možen način," so sporočili s turške zveze.

Rizespor je v sedmi minuti sodnikovega dodatka izenačil na 1:1. Po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu so policisti že aretirali Koco in še dva osumljenca.

Po škandalu se je oglasil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. "Šport pomeni mir in bratstvo. Šport je nezdružljiv z nasiljem. Nikoli ne bomo dovolili nasilja v turškem športu," je zapisal Erdogan na novičarski platformi X in nogometnemu sodniku obenem zaželel hitro okrevanje.

V turški zvezi so še zapisali, da so nenehne kritike sodnikov pripeljale do tega izbruha nasilja. "Vsakdo, ki je ciljal na sodnike in spodbujal zločine proti sodnikom, je sokriv za to gnusno dejanje. Neodgovorne izjave predsednikov klubov, managerjev, trenerjev in televizijskih komentatorjev so tlakovale pot temu podlemu napadu."