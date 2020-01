Škandalozni Lahoz in tragično skromni Atletico z roko v roki: Leganes do zaslužene točke

Moštvo madridskega Atletica, ki ga v osmini finala elitne lige prvakov čakata izjemno zahtevna obračuna proti branilcu naslova Liverpoolu, je znova razočaral svoje najzvestejše privržence na Wandi Metropolitano.

'Atletom' so točki tokrat odščipnili pogumni in borbeni nogometaši Leganesa, ki jih niti tragikomični glavni sodnik omenjenega obračuna 21. kroga španskega državnega prvenstva - pogostokrat samovšečni in arogantni - Antonio Mateu Lahoz z nekaterimi zelo spornimi odločitvami ni uspel vreči iz tira. To, kar se je dogajalo med 93. in 95. minuto tekme, ko je bilo bolj ali manj jasno, da se bosta moštvi razšli z remijem brez zadetkov (0:0), nikakor ne spada na športna prizorišča. V tem primeru na nogometne zelenice. Po eni od zaključenih zadnjih akcij iz obupa varovancev vse bolj kritiziranega argentinskega strokovnjaka Diega Simeoneja je namreč gostujoči vratar Ivan Cuellar Sacristan čakal na žogo, da jo vrne na igrišče, kar je trajalo kakšno sekundo ali dve več od 'pričakovanj' glavnega sodnika Lahoza, ki je nato tebi nič meni nič jezno segel po drugem rumenem in posledično rdečem kartonu. Namesto da bi bilo tekme konec že nekaj minut prej, se je dogajanje na zelenici razvnelo do te mere, da se je celotna burleska nepotrebno zavlekla za nadaljnjih 10 minut.