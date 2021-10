Skandinavci in Islandci s skupno izjavo proti Infantinovemu predlogu

Povečanje števila svetovnih prvenstvev bi negativno vplivalo na obstoječa tekmovanja, evropsko prvenstvo bi postalo preživeto, prav tako pa bi na veljavi izgubila ženska tekmovanja, so, kot je v petek poročala ameriška tiskovna agencija AP, nogometne zveze zapisale v skupni izjavi.

Kot so zveze pojasnile po srečanju v Koebenhavnu, bi Fifin predlog lahko popolnoma onemogočil nadaljevanje izvajanja trenutnega modela turnirjev in reprezentančnih tekem. Dodali so, da bodo sicer podprli konstruktivne spremembe za razvoj nogometa v drugih regijah, a da ob tem uspešen evropski razvoj ne bi smel trpeti.

Ob tem so zveze nordijskih držav še pozvale Fifo, naj dobro premisli in naj ne prehiteva z odločitvijo, saj gre za ogromno spremembo. Gre za nogometne zveze Danske, Norveške, Švedske, Finske, Ferskih otokov in Islandije.