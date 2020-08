Skavt Barce o morebitnem odhodu Messija: To je za vse katastrofa. Tudi zanj

Dokler ne bo zares jasno in tudi uradno, da je argentinski virtuoz Lionel Messi zapustil Barcelono, bo med privrženci blaugrane tlelo upanje, da nogometaš, ki je v klubu polnih 20 let, kariero tudi konča v katalonski prestolnici. A vse bolj je jasno, da je Argentinec svojo zadnjo tekmo v Barcinem dresu že odigral. To je bila tista famozna Barcina tekma v četrtfinalu Lige prvakov proti Bayernu s sramotnim porazom (2:8), po katerem se je vse začelo.

Nekdanji hrvaški reprezentančni vezist Goran Vučevićje pred leti nekaj časa nastopal tudi za Barcelono. Po karieri je ostal v katalonski prestolnici in zdaj že nekaj časa opravlja funkcijo klubskega skavta. Je med tistimi, ki mu Barcina stroka skorajda najbolj zaupa. Tudi zato je gotovo primeren sogovornik, da s svojega gledišča "razloži" trenutno stanje okoli Lionela Messija.

Messijevi odvetniki so pred dnevi katalonskemu velikanu po faksu poslali sporočilo, da njihov klient želi enostransko prekinitev pogodbe v skladu s klavzulo, ki se je iztekla 10. junija. V slovitem katalonskem klubu menijo, da ima 33-letni Messi veljavno pogodbo z njimi do 30. junija 2021.

"Telefon zvoni non stop. Vsi pričakujejo, da bom imel konkretne odgovore, kaj se dogaja v klubu in kaj je z Messijem. Seveda jih zanima, ali bo zares odšel," je za zagrebške Sportske novostizačel Vučević. "Počutim se kot uradni predstavnik za stike z javnostjo. Vsi bi radi nekaj od mene. Kličejo tudi nekdanji nogometaši Barcelone, vse zanima, ali bo največja legenda kluba v zgodovini zares zapustila Camp Nou. Nekdanji hrvaški reprezentant meni, da poti nazaj ni več. Po njegovem je Messi gotovo že odigral zadnjo tekmo v blaugrani. "Pravzaprav ne morem verjeti, da se to dogaja. Nihče v Barceloni ne more. Ne morem verjeti, da se je Leo zares tako odločil. To je bilo še nekaj mesecev povsem nepredstavljivo. Razumem, da ima vsega dovolj, da so se nakopičile nekatere stvari, toda ne morem pozdraviti te odločitve. Ta zelo škoduje Barci, prepričan pa sem, da bo škodovala tudi Leu. Težko je pri 33 letih začeti novo zgodbo. Sploh če je v klubu 20 let. Ne razumem njegove odločitve," še pravi dolgoletni Barcin skavt, ki deli mnenje, da je bil kaplja čez rob sestanek novega trenerja Ronalda Koemana z Messijem.

icon-expand Lionel Messi po blamaži v četrtfinalu LP proti Bayernu. Je že takrat sprejel odločitev o senzacionalnem odhodu? FOTO: AP

"To je vse prelomilo. Ob tem je Lea zmotilo tudi, kako se je Nizozemec odrekel uslugam Luisa Suareza, ki je, mimogrede, velik Messijev prijatelj. Tu se Koeman ni izkazal kot dober taktik. Ne moreš se na takšen način odreči igralcem, ki so toliko dali klubu. Suarez je bil v Barceloni šest let. Ob tem mi je nejasno tudi to, da se je Koeman odločil priti, saj bo verjetno moral oditi, če bo nezaupnico prejel predsednikJosep Maria Bartomeu. Prišel bo namreč drug trener," je bil zaSportske novosti izčrpen Goran Vučević, ki je prepričan, da je zdajšnji predsednik dokončno izgubil zaupanje navijačev.

V nogometnem zakulisju se kot Messijeve morebitne novi destinacije največkrat omenjajo Manchester City, PSG in Inter iz Milana, mnogi pa so prepričani, da bo Argentinec, ko se strasti nekoliko umirijo, še naprej član slovite katalonske zasedbe, čeprav se ni udeležil in tudi opravičil svojega izostanka na današnjem uvodnem treningu Barcelone pred začetkom prihodnje sezone.