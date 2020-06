Skender izpostavil fanatično obrambo: Samo tako se lahko enakovredno kosamo

"Vedeli smo, kako težka tekma nas čaka. Vedeli smo, da se je Maribor pod Jakirovićem dvignil, vedeli smo, da se lahko samo s fanatično obrambo enakovredno kosamo. Imeli smo nekaj težav, a smo vse nadomestili z obrambo. V prvem delu smo puščali preveč prostora spredaj. To smo popravili v drugem polčasu in na koncu nam je uspelo. Lahko bi bilo tudi več golov, fantom pa moram čestitati za izjemno borbo in zmago. Dali so vse od sebe, ampak najbolj pomembno je, da ni še nič odločeno. Danes se bomo malo sprostili in proslavili, a to je šele prvi korak," je bil po tekmi vesel Dino Skender, ki je pred prihodom v Ljubljano kot trener vodil zgolj hrvaški Osijek.

Na drugi strani je Sergej Jakirović na peti tekmi zabeležil sploh prvi neuspeh na klopi Maribora: "Čestitam Olimpiji za zmago, nogomet se igra zaradi golov. Njim je uspelo zadeti, nam ne. Imeli smo veliko priložnosti, z malo sreče bi lahko odnesli vse točke. Nismo izkoristili svojih priložnosti, dovolili smo jim, da so se razigrali, na koncu pa so se odlično branili. Svojim fantom sem vseeno čestital, ker je to način, na katerega si želim, da igrajo. Do konca je še šest tekem, zdaj smo na minus štiri, poskušali bomo vse, da ujamemo Olimpijo."