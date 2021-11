Skender o porazu proti zadnjemu v ligi: Žoga preprosto ni hotela v mrežo

Zmaji so v Kidričevem izgubili proti Aluminiju, po tem ko so prejeli zadetek v samem zaključku srečanja. Po tekmi je svoj komentar v izjavi za uradno klubsko spletno stran podal trener Olimpije, Dino Skender. S pristopom svojih varovancev je bil zadovoljen, pravi pa, da je bilo preveč zapravljenih priložnosti. "Od prve minute smo v tekmo vstopili z odličnim odnosom in takoj začeli pritiskati ter si ustvarjati priložnosti. Na žalost nismo uspeli doseči zadetka. V trenutkih, ko žoga enostavno noče v gol, se lahko zgodi, kar se je nam danes. Prejeli smo zadetek v 94. minuti in nesrečno izgubili tekmo. S pristopom in igro sem lahko zelo zadovoljen, zato fantom ne morem nič zameriti."



Do konca jesenskega dela prvenstva so na sporedu še štiri tekme. "Danes žoga preprosto ni hotela v mrežo in za to smo bili kaznovani. Ko prejmeš zadetek v zadnji sekundi seveda niti nimaš več priložnosti, da se vrneš. Za nami je nesrečen poraz, ampak moramo iti naprej. V preostalih obračunih do konca jesenskega dela moramo izvleči največ, kar se da," je za uradno spletno stran zmajev dejal hrvaški strokovnjak, ki že na zadnjih treh tekmah ni okusil zmage. Izpad v pokalu proti Kopru, remi z Bravom in poraz proti Aluminiju ... Pred prvoligaši je reprezentančni premor. "Seveda bi bilo lažje, če bi v reprezentančni premor vstopili z zmago, ampak to je nogomet. Takšne stvari je potrebno prenesti in iti naprej."