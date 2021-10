Skender znova trener Olimpije

Skender je prvič trener Olimpije postal 19. junija 2020, moštvo je od takrat vodil na 30 tekmah in zabeležil 16 zmag, ob tem pa vpisal še po sedem porazov in remijev. Vodstvo kluba ga je odpustilo 8. januarja letos, od takrat ni vodil drugega kluba. Trenersko kariero je sicer začel pri domačem Osijeku januarja 2017.

Novi okrepitvi

Sicer so v ljubljanskem klubu potrdili še dve igralski okrepitvi. Prva je Goran Milović, ki je dres Olimpije že nosil, in sicer od novembra 2020 do januarja 2021. Centralni branilec je zabeležil osem nastopov in dosegel zadetek. Dvaintridesetletnik ima poleg tega med drugim še 145 nastopov za Hajduk iz Splita, 72 nastopov za KV Oostende in 34 nastopov za kitajskega prvoligaša Chongqing Liangjiang Athletic.

Druga okrepitev pa je Marko Futacs. Enaintridesetletni napadalec je nazadnje igral za Zalaegerszegi. Nekdanji reprezentant Madžarske je v karieri nabiral izkušnje pri klubih, kot so Leicester City (12 nastopov, 2 zadetka), Blackpool FC (4 nastopi), Portsmouth FC (30 nastopov, 5 zadetkov), Hajduk Split (45 nastopov, 24 zadetkov) in MOL Fehervar (55 nastopov, 16 zadetkov). V sezoni 2016/2017 je z 18 zadetki postal najboljši strelec prve hrvaške lige.