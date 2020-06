Skender: Vsekakor moramo izboljšati našo igro

Olimpija bo veliki derbi z Mariborom pričakala kot vodilna ekipa lige. "Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Morali smo prebiti to psihološko blokado. Fantje so dali vse od sebe in na koncu smo bili nagrajeni z zadetkom za zmago. Danes je bilo pomembno, da odigramo samozavestno in strnemo našo obrambo. Vsekakor še moramo izboljšati našo igro, vedno so stvari, ki jih je možno popraviti in nadgraditi. Izgledati moramo trdno, odgovorno in disciplinirano. Takšne stvari se dosegajo korak po korak in tokrat so bile vse misli usmerjene na Domžale. Zdaj sledi popoln fokus na Mariboru in derbiju, ki ga gostimo v Stožicah," je bil izčrpen za uradno spletno stran Olimpije novopečeni trener zmajev Skender.