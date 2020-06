Hrvaški mediji prepričani: Ne Vukomanović, novi trener Olimpije je (bo) Skender

Po odhodu Safeta Hadžića je dirigentsko palico vodenja ekipe prevzel pomočnik Novice Milenković, ki pa je le začasna rešitev. Če je verjeti nekaterim hrvaškim medijem, prednjačijo zagrebškeSportske novosti, bo (je) novi trene Olimpije Dino Skender. "Tomislav Stipić, Ferdo Milin, Tomislav Ivkovićin še nekateri strokovnjaki so se v zadnjem času povezovali z Olimpijo. Očitno pa bo dirigentsko palčico vodilne ekipe v Sloveniji presenetljivo prevzelDino Skender," pišejo Sportske novosti, ki dodajajo, da je bil do zadnjega v igri srbski strokovnjak Ivan Vukomanović, ki pa je v zadnjem trenutku odpadel, saj naj bi od predsednika Milana Mandarića zahteval, da pogodba ni naravnana le do konca te sezone. "Predsednik pogojuje podaljšanje z osvojitvijo naslova prvaka, kar pa Vukomanoviću ni bilo všeč. Ni pa še znano pod kakšnimi pogoji bo (je) pogodbo podpisal Dino Skender," zaključujejo pri SN.