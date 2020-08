'Skesani' Pochettino: Zdaj ne bi ponovil besed o Barceloni izpred dveh let

Mauricio Pochettino se zaveda, da je trenerski poklic sila nepredvidljiv, saj nikoli ne veš, kje boš pristal jutri. Prav tako pa se zaveda pomembnosti famozne izjave izpred dveh let, s katero je dvignil nemalo prahu v javnosti, še posebej pri navijačih Barcelone, ko je za enega od medijev izjavil, "da bi se raje kot trenerskega dela v Barceloni lotil dela na domačiji v rodni Argentini".



V nedavnem intervjuju za argentinski časnik El Pais je Pochettino želel podrobneje pojasniti ozadje izrečenih besed. "Poglejte, tistega leta (2018, op. a.) sem se srečal s predsednikom Josepom Mario Bartomeuom v enem od gostinskih lokalov v Barceloni, saj najini otroci obiskujejo isto šolo. Zapletla sva se v krajši pogovor, kar je že čez nekaj ur povzročilo pravi medijski vihar. Želeč se izogniti nepotrebnim natolcevanjem in medijskim konstruktom, sem za enega od lokalnih medijev izjavil to, kar pač sem. Na to izjavo niti pod razno nisem ponosen, toda je, kar je. Preteklih besed se ne da izbrisati, je pa človeško zmotiti se. In še ena stvar je pri tej izjavi odigrala morda ključno vlogo: sem otrok Espanyola, torej hudega mestnega tekmeca Barcelone, kar pove vse. danes zagotovo ne bi izjavil česa podobnega," se je 'pokesal' 48-letni argentinski nogometni strokovnjak in na to temo dodal: "Nikoli se ne ve, kaj se lahko zgodi jutri. Zato bom v prihodnje še toliko bolj previden pri dajanju izjav."