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Nogomet

'Škoda za prejeta poceni gola, to je dobra šola za naprej'

Leverkusen, 17. 09. 2026 10.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Benjamin Verbič

Za nogometaši Celja je uvodna preizkušnja v skupinskem delu Lige Evropa v novi sezoni. Gostovanje pri enemu od glavnih favoritov za osvojitev omenjenega tekmovanja Bayerju iz Leverkusna je minil v znamenju terenske premoči bundesligaša in borbenosti žilavih Celjanov, ki so na BayAreni drago prodali svojo kožo. O igri in porazu z 2:0 sta po tekmi spregovorila novi trener aktualnih slovenskih prvakov Zoran Zeljković in izjemni čuvaj mreže Žan-Luk Leban.

Tudi Celje si je priigralo dve lepi priložnosti, in sicer prek Benjamina Verbiča in Svita Sešlarja, čigar strel pa je po posredovanju domačega vratarja zaustavila vratnica.

Novi strateg Celjanov Zoran Zeljković je po tekmi izpostavil predvsem obžalovanje zaradi poceni prejetih zadetkov in nekoliko bolj pasivne igre v prvem polčasu, v katerem so slovenski prvaki v fazi obrambe stali predaleč od svojih tekmecev, ki so tako zlahka prihajali do nevarnih priložnosti. "Kot trener ne bom nikoli zadvoljen s porazom. Ampak če potegnem črto pod celotno tekmo, sem videl tudi veliko pzitivnih stvari," je po tekmi in porazu z 2:0 na BayAreni hitel razlagati Zeljković.

"Če je bil prvi polčas z naše strani nekolilo slabši, pa smo bili v nadaljevanju tekme neprimerljivo pogumnejši. Škoda, da nismo dosegli zadetka, a je obenem tudi škoda, da smo prejeli dva poceni gola. Tako kakovosten nasprotnik, kot je Bayer, kaznuje vsako vašo napako. To je bila dobra šola za nas, da bomo po reprezentančnem premoru bolje pripravljeni za takšne izzive," je dodal še donedavna trener Kopra.

Celjski vratar Žan-Luk Leban je spisal posebno zgodbo ob svojem debiju na evropskih nogometnih zelenicah. S svojimi posredovanji je spravljal ob živce nogometaše Bayerja in hkrati svojemu moštvu omogočal, da bi se z morebitnim zadetkom vrnilo v igro še za kaj več kot časten poraz.

"Moramo se tudi zavedati, kdo nam je stal nasproti. Videli smo, da se vsaka napaka kaznuje. Bayer je odlična ekipa, kar iz tedna v teden dokazuje v močnem nemškem prvenstvu. Verjamem, da bomo iz te tekme znali izvleči koristne stvari in se še bolje pripraviti na nove evropske izzive," pa je po tekmi povedal Leban.

Celje bo naslednjo tekmo v Ligi Evropa igralo 15. oktobra, ko bo na domačem stadionu Z'dežele gostilo ciprsko Omonio.

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