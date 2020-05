Škode v nogometnih klubih že za več milijard evrov

Gre za številke, ki so bile predstavljene deležnikom nogometnega posla, lastnikom klubov in ostalim zainteresiranim stranem v minulem tednu. Obstajajo celo izračuni, ki kažejo, da bi bila škoda lahko še večja, če se bodo predstavniki nacionalnih lig odločili predčasno končati svoja prvenstva, kot so to naredili v Franciji, na Nizozemskem in v Belgiji. Če klubi v zaradi pandemije novega koronavirusa ustavljenih prvenstvih ne bodo več igrali tekem in bodo prvake razglasili za zeleno mizo, bi se številka izgube dvignila na več kot 6,2 milijarde funtov oziroma 6,9 milijarde evrov, poroča BBC.

Zaskrbljujoče vsote pojasnjujejo, zakaj je toliko govora o nujnosti dokončanja vseh tekmovanj, tudi pred za gledalce in navijače zaprtimi stadioni in praznimi tribunami, ter začetku prihodnje sezone kljub vsem logističnim težavam pri organizaciji, navaja BBC. Vodilnim predstavnikom Evropske nogometne zveze (Uefa) dodatne razloge za glavobol povzročajo logistični zapleti s koledarjem mednarodnega nogometa. Ena največjih ovir za začetek mednarodnih tekmovanj 2020/21 so medicinski protokoli.

982 milijonov izgube samo v Premier League

Tim Meyer, odgovorna oseba pri zdravstvenem odboru Uefe, je odgovoren tudi za protokole, ki jih je uvedla Bundesliga za vnovičen zagon nogometa ta konec tedna. Vsi se zavedajo, da bo vpliv covida-19 dolgotrajen. Tudi če se lige ponovno zaženejo, pa ostaja dejstvo, da v bližnji prihodnosti na tekmah ne bo gledalcev. Ta okoliščina ni zanemarljiva. Kot so ocenili pri Borussii iz Dortmunda, jih bo odsotnost gledalcev in navijačev na tribunah stala 2,9 milijona evrov na tekmo.

Poslovni analitiki Vysyble ocenjujejo, da bodo klubi otoške Premier League izgubili 878 milijonov funtov (982 milijonov evrov), če bodo morali tekme odigrati za zaprtimi vrati stadionov do konca sezone 2020/21. Večji klubi bodo utrpeli največje izgube, Manchester United bo imel izgubo v višini 157 milijonov evrov, Arsenal pa 137 milijonov evrov. Prihodek Bournemoutha pa bi se zmanjšal za 7,5 milijona evrov.

'Veliko negotovosti in strahu'

"Trenutno je tako, da klubi prihodkov od tekem v svoje poslovne načrte sploh niso vključili, v tem trenutku je v celotni industriji, nogometu, oglaševanju, marketingu prisotno veliko negotovosti in strahu, kaj bo prinesla prihodnost," je dejal Charlie Marshall, izvršni direktor združenja evropskih klubov.

"To je finančno uničujoče za vse klube, zlasti tiste, ki se bolj zanašajo na veliko število navijačev na tekmah," je prepričan. "Bolj priljubljeni klubi po Evropi so glavni dejavniki na trgu prestopov in trgu kolektivnih medijskih pravic, kar ima kot halo učinek vpliv na celoten nogometni ekosistem. Gospodarsko gledano, dlje kot se bo kriza nadaljevala, manjša bo sposobnost tako imenovanih večjih klubov, da ustvarijo svoj celotni obseg prihodkov, bolj resni bodo tudi tržni učinki teh razmer,"ocenjuje Marshall.