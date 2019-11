Skomina je najboljši

Za 43-letnega Damirja Skomino je to prvo tovrstno priznanje, potem ko je poleg vseh spodaj navedenih dosežkov letos sodil finale Lige prvakov med ekipama Liverpool in Tottenham in potem ko je na seznamu mednarodnih sodnikov vse od leta 2003 in je med drugim odsodil že 50 tekem v elitni Ligi prvakov.

Skomino sicer v četrtek čaka tekma Lige Evropa med Feyenordom in Rangersom.