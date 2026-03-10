Skoraj 30.000 evrov: Odlična navijaška kulisa drago stala Olimpijo in Maribor

Če večni derbi ni navdušil z atraktivno nogometno igro, je bila zgodba na tribunah drugačna. Izkazali so se predvsem člani domače navijaške skupine Green Dragons, ki so v prvem polčasu poskrbeli za atraktivno koreografijo, ki se je razvila čez celoten del severne tribune v Stožicah. Tradicionalni so bili tudi gostujoči navijači iz Maribora, ki so dobro konkurirali svojim največjim tekmecem iz prestolnice.

Kljub temu, da je večina prisotnih uživala na večnem derbiju, so se pri Nogometni zvezi vseeno odločili, da finančno kaznujejo oba največja slovenska kluba. Olimpija bo morala plačati 17.500 evrov, medtem ko bodo Štajerci morali odšteti dobrih 11.000 evrov. Preostale kazni so manjše. Mura bo morala zvezi plačati 510 evrov kazni, Celje pa 500. Tudi v tem primeru gre za neprimerno vedenje navijačev obeh ekip.