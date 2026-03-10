Naslovnica
Nogomet

Skoraj 30.000 evrov: Odlična navijaška kulisa drago stala Olimpijo in Maribor

Ljubljana, 10. 03. 2026 16.16 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Lu.M STA
Olimpija - Maribor

Olimpija in Maribor bosta po nedeljskem derbiju dodobra napolnila blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ta je Ljubljančane zaradi vedenja navijačev in pomanjkljive organizacije tekme kaznovala s 17.500 evri kazni, Mariborčane pa bodo nešportni navijači in neprimerno vedenje igralcev stali skupaj 11.060 evrov, so sporočili z NZS.

Če večni derbi ni navdušil z atraktivno nogometno igro, je bila zgodba na tribunah drugačna. Izkazali so se predvsem člani domače navijaške skupine Green Dragons, ki so v prvem polčasu poskrbeli za atraktivno koreografijo, ki se je razvila čez celoten del severne tribune v Stožicah. Tradicionalni so bili tudi gostujoči navijači iz Maribora, ki so dobro konkurirali svojim največjim tekmecem iz prestolnice.

Kljub temu, da je večina prisotnih uživala na večnem derbiju, so se pri Nogometni zvezi vseeno odločili, da finančno kaznujejo oba največja slovenska kluba. Olimpija bo morala plačati 17.500 evrov, medtem ko bodo Štajerci morali odšteti dobrih 11.000 evrov. Preostale kazni so manjše. Mura bo morala zvezi plačati 510 evrov kazni, Celje pa 500. Tudi v tem primeru gre za neprimerno vedenje navijačev obeh ekip.

prva liga olimpija mraibor večni derbi navijači kazen

Žlogar bo skušal Ajdovce obdržati med elito

Nagajanje nasprotnika Slovenca vedno podžge

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AtiAleš
10. 03. 2026 17.35
Navijači? To bi naj bili navijači? Navijač je za mene Aleksander Javornik, po njem se zgledujte!
Odgovori
+2
3 1
medwd
10. 03. 2026 17.21
Lepo! mal se mora dimit no. Vsaj petard ni bilo, oz bomb. naj se navijači držijo neke zdrave pameti, pa bo vse ok.
Odgovori
+1
1 0
kovanec
10. 03. 2026 17.11
Ani vlada sprejela Šutarjev zakon? Skrajni čas, da se ga uporabi pri teh huliganih.
Odgovori
+2
3 1
bandit1
10. 03. 2026 17.02
Premalo prepoved nastopa na stadionih ki si jih lastijo.
Odgovori
+1
2 1
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
