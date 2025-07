Skoraj desetletje je branil v Celju, odslej bo pomagal Aluminiju

Matjaž Rozman se v Kidričevo, kjer je začel člansko kariero, vrača s 352 nastopi v slovenski prvi ligi. S svojimi izkušnjami bo pomemben adut rdeče-belih: "Poseben občutek! Ko sem odhajal iz kluba, si nisem znal predstavljati, kam me bo nogometna pot zanesla, kako bo potekala moja kariera. Sedaj čutim hvaležnost, spoštovanje do vseh v klubu, ki so bili tukaj že takrat, ko sem odhajal, da sem dobil priložnost, da se lahko pokažem slovenski nogometni javnosti. Sedaj se mi vračajo vsi ti lepi, spomni iz mladosti, zares lep občutek je, ko se po dvajsetih letih vrneš nazaj domov," so emd drugim zapisali na uradni spletni strani kluba ob prihodu 38-letnega vratarja.