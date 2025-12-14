Svetli način
Nogomet

Skoraj gotovo je to doslej še neviden način proslavljanja zadetka

Ljubljana, 14. 12. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
3

Iz kenijske Premier nogometne lige prihaja doslej še neviden način proslavljanja zadetka. Avtor pa kenijski napadalec Ebenezer Adukwaw, ki je slavil gol tako, da je žogo uspel stlačiti v športne hlačke. Ker mu je to presenetljivo lahko uspelo, je več kot očitno, da tega ni počel prvič. V komentarjih po tekmi in zapisih v afriških medijih so se še najbolj spraševali o okusnosti in higienskem nivoju omenjenega početja. Preživel je. Moškost tudi naj ne bi bila načeta ... Tekma kenijske lige med ekipama Gor Mahia in Bandari se je, mimogrede, končala brez zmagovalca (1:1).

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
14. 12. 2025 10.28
Sam tm dol naj ostanejo, pa lahk delajo karkol hočjo, kle jih ne rabmo...
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
14. 12. 2025 10.27
+1
🐒
ODGOVORI
1 0
hera2010
14. 12. 2025 10.26
+1
Na kakšnem nivoju objav člankov pa ste vi na tem portalu. No comment
ODGOVORI
1 0
