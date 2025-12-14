Skoraj gotovo je to doslej še neviden način proslavljanja zadetka

Iz kenijske Premier nogometne lige prihaja doslej še neviden način proslavljanja zadetka. Avtor pa kenijski napadalec Ebenezer Adukwaw, ki je slavil gol tako, da je žogo uspel stlačiti v športne hlačke. Ker mu je to presenetljivo lahko uspelo, je več kot očitno, da tega ni počel prvič. V komentarjih po tekmi in zapisih v afriških medijih so se še najbolj spraševali o okusnosti in higienskem nivoju omenjenega početja. Preživel je. Moškost tudi naj ne bi bila načeta ... Tekma kenijske lige med ekipama Gor Mahia in Bandari se je, mimogrede, končala brez zmagovalca (1:1).