Skoraj ostal brez noge, zdaj za minimalno plačo rešuje 'svoj' klub

"Če boš lahko s svojim sinom hodil na vrtu, bodi srečen, ker boš mogoče celo izgubil nogo," je vedno nasmejanemu Santiju Cazorli pred eno od več kot desetih operacij na dejal zdravnik. Zaradi zapletov po prvi operaciji in bakterijski okužbi, ki je Cazorli "požrla" osem centimetrov ahilove tetive, so zdravniki morali uporabiti kožo z njegove roke, da so mu zakrpali pošteno načeto nogo. Na koži, ki so jo uporabili pri operaciji, se je nahajal tatu s podobo njegove hčerke.

A v Cazorlino ljubezen do nogometa nihče nikoli ni dvomil. Španec ni obupal, zapustil je Anglijo in se vrnil v Villareal, kjer je začel svojo profesionalno kariero. Leta 2019, tri leta po prvi poškodbi, se je vrnil celo v špansko reprezentanco. Leta 2023 so ga poklicali iz kluba, ki ga je zastopal v mladinskih selekcijah. Real Oviedo je takrat igral v španski drugi ligi in sanjal o napredovanju v prvo ligo prvič po letu 2021.

"Igral bi zastojn, ampak to ni dovoljeno. Poslali so mi dobro ponudbo, ampak moja žena mi je rekla: 'Ne, v Oviedo ne greš zmagovati, ampak greš tja zato, da bi pomagal sam sebi, užival in jim nekaj dal.' Poklical sem svojega agenta in mu rekel, da me denar ne zanima," se trenutkov pred povratkom v Oviedo spominja skromni Španec. Sprejel je minimalno dovoljeno plačo in zahteval, da klub 10 odstotkov dobička od prodaje dresov z njegovim imenom, nameni mladinski šoli.