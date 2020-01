Skoraj polovica Uefine enajsterice leta v rdeči barvi Liverpoola

Liverpoolčani (na fotografiji z leve kapetan Jordan Henderson, Alexander-Arnold, Naby Keita in Roberto Firmino) v tej sezoni rušijo vse pred seboj in so že osvojili dva pokala.

Med izbrano enajsterico je sedem nogometašev, ki so jih navijači izbrali prvič, le Messi, De Bruyne, Ronaldo in Van Dijk so že v preteklosti prepričali nogometne navdušence. Največkrat doslej so med letošnjimi izbranci navijači glasovali za zvezdnika Juventusa Ronalda in Barcelone Messija, saj je njuna letošnja uvrstitev v idealno enajsterico že 14. oziroma 11. v karieri.