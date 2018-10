'Škorenj' je ponorel: zdaj še 'davek na Ronalda'

'Davek na Ronalda'

"Juventus je s prihodom Cristiana Ronalda v prvi vrsti zelo pomagal ostalim italijanskim prvoligašem, ki do letošnje sezone niti približno niso uspeli iztržiti toliko prihodkov od prodaje vstopnic. Računica je preprosta: urnik tekem je znan že nekaj časa vnaprej, in ko se dvoboj z Juventusom približuje, klubsko vodstvo v obtok sprosti vstopnice po krepko višjih cenah, kot za druge tekme državnega prvenstva. Denimo, cena vstopnice za tekmo med Udinesejem in Torinom, ki je bila odigrana pred nekaj manj kot mesecem dni, se je gibala med 20 in 45 evri. Za obračun Udineseja in Juventusa pa med 60 in 140 evri. Torej, vse je jasno," je dejal italijanski novinarski kolega, ki je omenjeni pojav imenoval kar 'davek na Ronalda'.



Če želimo razumeti, kolikšna je razlika med prihodki od prodaje vstopnic za 'običajne' domače tekme Udineseja na Dacia Areni, ki sprejme natanko 25.144 obiskovalcev, in tekmo s 'Staro damo', so številke zgovorne same po sebi: za dvoboj z rimskim Lazijem denimo so v Udinah prodali približno 19.000 vstopnic, za obračun z 'Bianconeri' pa dobrih 1000 vstopnic več. A razlika v izkupičku od prodaje le-teh je bila tolikšna, da je kar težko verjeti - za tekmo z Rimljani so zaslužili nekaj več kot 300.000 evrov, medtem ko je obračun z Juventusom klubsko blagajno Udineseja obogatil za 1,3 milijona evrov.



"Juventus je, jasno, že prej imel vrhunsko moštvo, toda s prihodom Ronalda je postal bistveno močnejši. Tako na zelenici kot tudi izven nje," je dejal trener Udineseja Julio Velasquez, ki je s svojimi varovanci na koncu moral priznati premoč glavnemu favoritu za naslov italijanskega državnega prvaka in hkrati osvojitev lovorike v najprestižnejšem klubskem tekmovanju na svetu - ligi prvakov.