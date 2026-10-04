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Nogomet

'Škoti imajo boljšo reprezentanco, a mi imamo odlično vzdušje'

Luzern, 04. 10. 2026 15.30 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
S.V. STA
Milivoje Novaković

Slovenska nogometna reprezentanca je v Luzernu opravila regeneracijo oziroma trening, preden se bo v ponedeljek dopoldne odpravila proti Glasgowu, kjer jo v torek zvečer čaka četrta tekma lige narodov proti Škotski. Svoje poglede glede reprezentančne prihodnosti so predstavili člani strokovnega štaba.

Nekdanji reprezentanti Bojan Jokić, Milivoje Novaković in Aleksandar Radosavljević so del strokovnega štaba, zadolženi pa so za različne segmente igre. Dolgoletni bočni branilec Jokić skupaj s selektorjem Boštjanom Cesarjem skrbi za obrambni vidik, Radosavljević za zvezno vrsto, Novaković, z 32 goli drugi strelec v zgodovini izbrane vrste, pa za napad.

"Vedno govorimo, da ima ta generacija veliko potenciala, da bi lahko še več naredila. Večina je bila na velikem tekmovanju, nekje zadaj v mislih bi moralo biti še eno takšno. Seveda bodo vzponi in padci," je uvodoma dejal Jokić in se ozrl na samo skupino v ligi narodov.

Bojan Jokić
Bojan Jokić
FOTO: Aljoša Kravanja

V tej vodi Švica z devetimi točkami, Slovenija in Škotska jih imata po štiri, Severna Makedonija pa je še brez. "Imamo tako skupino, v kateri je Švica favorit in sodi v ligo A, mi in Škoti smo bolj ali manj izenačeni, mogoče so v tem trenutku Makedonci malo slabši. Toda to je dobro za nas, za naprej, za kvalifikacije, saj fantje rastejo, napredujejo in so iz treninga v trening boljši," je povedal Jokić.

"Vemo, kaj nas čaka v Glasgowu. Ni enostavno tam igrati. Vedno govorimo, da je treba preživeti prvih 15 minut. Ampak treba je igrati svojo igro, se ukvarjati s sabo. Razpored ni enostaven. Videti moramo, kdo bo optimalno pripravljen. Za Škotsko je plus, da igra doma, toda mi se moramo obnašati enako tako doma kot v gosteh. Če ekipa želi doseči velike stvari, mora imeti prepoznaven slog igre in, seveda, načrt za vsako tekmo," je dodal.

Poudaril je tudi, da se poraz od poraza razlikuje, zato so po včerajšnjem v Luzernu (1:2) manj razočarani, kot bi bili v primeru popolne nemoči. "Nekatere stvari so bile tako dobre, da lahko upaš na nekaj v prihodnje."

Novaković je priznal, da se nekateri še malce lovijo, ampak da vse pač zahteva svoj čas. "Če gledamo na splošno, smo z delom zelo zadovoljni, rabimo pa malo časa. Iščemo rešitve. Mogoče smo malo slabo spali zaradi zapravljene priložnosti v 88. minuti za točko. To bi nam namreč olajšalo delo za naprej in mogoče nas pahnilo v borbo za prvo mesto. Toda zdaj nas čaka po mojem najpomembnejša tekma za drugo mesto," je pojasnil nekdanji napadalec.

Pomočnik selektorja Milivoje Novaković
Pomočnik selektorja Milivoje Novaković
FOTO: Luka Kotnik

"Drugi polčas s tekme s Švico je bil tisto, kar si želimo. Ekipa še niha, ampak s časom se bodo tudi ta nihanja zmanjšala," meni Novaković, ki pravi, da so Škoti v vlogi favorita proti Sloveniji.

"Če pogledamo, kje igrajo njihovi igralci in naši, je razlika velika. Škoti igrajo v zelo dobrih klubih, zame so oni favorit, v tem trenutku imajo boljšo reprezentanco od nas. Ampak mi imamo odlično vzdušje, kar nas krasi že nekaj let. Poskušamo z delom, vzdušjem, borbenostjo razviti Slovenijo in verjamem, da bo to dobra Slovenija," je poudaril tudi nekakšen reprezentančni mentor znova odstotnega in poškodovanega Benjamina Šeška, sicer prvega napadalca.

"Vprašanje, kaj bi naredili z njim na teh tekmah. Pohvale fantom, ki so zdaj z nami, imamo pa v njem dodatno vrednost. Mogoče ekipa trenutno malo pogreša, da se lahko nasloni na igralca, ki lahko zabije zadetek," je še dejal Novaković in pohvalil obrambni vidik igre ter kot težavo izpostavil (ne)igranje reprezentantov v klubih. "Ko bodo igrali, ne bo težav za naprej," je prepričan.

Radosavljević pa je pohvalil trenutni nabor vezistov. "Na splošno so se novi fantje dobro vklopili tudi v zvezni vrsti. Veseli nas, da imamo igralce v dobrih klubih in so različni tipi igralcev. Za določeno tekmo tako poskušamo vklopiti najustreznejše. Vemo pa, da so vsi kakovostni. Ne glede na to, kdo igra, bo dal maksimum, se držal principov in glede tega imamo sladke skrbi," je povedal nekdanji vezist.

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KOMENTARJI5

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wsharky
04. 10. 2026 16.32
za obstanek bodo ti manekeni že zmogli a ne
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+1
1 0
Amor Fati
04. 10. 2026 16.09
Cilj je obstanek v tej skupini, ne pa napredovanje v visjo skupino. Kaj bodo oni delali v druzbi visje rangiranih reprezentanc. Lepo vas prosm. Topovska hrana.
Odgovori
+1
2 1
Njapo
04. 10. 2026 16.07
Gole treba dat.....
Odgovori
+1
1 0
Insta Btc
04. 10. 2026 15.38
Kakšne pa strelja Novaković? Prvič slišim, da se dobro vzdušje bilda s porazi?
Odgovori
+1
2 1
bandit1
04. 10. 2026 16.31
Novakovič naj konča osnovno šolo, nakar pa naj daje izjave.
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+1
1 0
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