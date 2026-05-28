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Nogomet

Škotska na SP z vratarji, ki v celotni sezoni skorajda niso stopili na igrišče

Ljubljana, 28. 05. 2026 08.52 pred 28 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Škotski selektor Steve Clarke

Počasi se približuje glavno dejanje letošnjega poletja, svetovno prvenstvo v nogometu. Selektorji reprezentanc so že podali sezname nogometašev, ki bodo odpotovali na mundial. Svoj seznam je že objavil tudi selektor škotske reprezentance, na katerega je uvrstil tri vratarje, ki so v celotni letošnji klubski sezoni skupaj odigrali le 270 minut.

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Selektor škotske reprezentance Steve Clarke je objavil seznam nogometašev, ki bodo junija odpotovali na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Kar najbolj bode v oči, so vratarji, ki jih je izbral Clarke. Ti so v celotni letošnji klubski sezoni skupaj odigrali le na štirih ligaških tekmah, največ med njimi jih je nabral najstarejši izmed vseh treh vratarjev Craig Gordon, ki je s 43 leti že globoko zakorakal v pomlad svoje kariere.

Craig Gordon
Craig Gordon
FOTO: Profimedia

Gordon je izmed treh vratarjev, ki bodo odpotovali na mundial, tisti, ki je v letošnji sezoni odigral največ minut. Škot, ki brani barve za domači klub Heart of Midlothian, je v letošnji klubski sezoni zabeležil nastop na treh tekmah, na katerih je odigral 226 minut. V primeru, da bo Gordon dobil priložnost nastopa na SP, bi postal drugi najstarejši nogomeraš, ki je kadarkoli nastopil na mundialih. Trenutni rekord je v lasti egiptovskega vratarja Essama El Hadarya, ki je leta 2018 nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji pri 45 letih. Vratar kluba iz predela Gorgie je imel v letošnji sezoni veliko težav s poškodbo rame. Gordon bo kljub svoji starosti po vsej verjetnosti prva izbira škotskega selektorja med vratnicami.

Angus Gunn
Angus Gunn
FOTO: AP

Druga izbira med vratnicama Škotov bo Angus Gunn, ki brani grb angleškega Nottingham Foresta. 30-letnik je v sezoni branil 45 minut proti zmagovalcu letošnje konferenčne lige Crystal Palaceu. Pa še to je vstopil kot menjava za poškodovanega Matza Selsa. Gunn ima za škotsko reprezentanco 21 nastopov, za katero je tekmo začel na petih od zadnjih osmih tekem.

Liam Kelly
Liam Kelly
FOTO: Profimedia

Zadnji na seznamu vratarjev škotske izbrane vrste je še en 30-letnik Liam Kelly, ki brani barve domačega Rangersa. Slednji v letošnji sezoni ni dobil niti ene minute igranja za svoj klub.

Škotska bo v Ameriki sicer odigrala svoj prvi mundial po 28 letih.

nogomet vratarji Angus Gunn Liam Kelly Craig Gordon
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Andree
28. 05. 2026 19.14
Mogoče pa jim rata
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