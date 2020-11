Zdravstveno stanje Jana Oblaka odmeva tudi v Španiji

Slovenija je brez kapetana Jana Oblaka v vratih dobila tudi četrto od petih tekem letošnje sezone Lige narodov in bila po preobratu v drugem polčasu boljša od Kosova (2:1). Kljub temu se ob pričakovani zmagi Grčije v Moldaviji zdaj pogledi že obračajo proti zaključnemu četrtkovemu obračunu v Solunu, na katerem bodo Grki in Slovenci odločali o prvem mestu in napredovanju v B-ligo.

Španski športni časnik ASse je seveda razpisal o zdravstvenem stanju zvezdnika madridskega Atletica, ki naj bi imel težave že na zadnjem treningu pred nedeljskim obračunom na stadionu Stožice.

'Ni želel tvegati'

"Želel je poskusiti, a na koncu storil korak nazaj in ni želel tvegati," so dogajanje v slovenski prestolnici opisali pri španskem dnevniku. "Kljub nevšečnosti pa informacije iz Slovenije niso povsem pesimistične. Oblaka bodo še pregledali in ne zavračajo možnosti, da bi lahko v četrtek zaigral proti Grčiji, prav tako v Ligi narodov. Ta dva dneva bosta pomembna za spremljanje bolečin. Torej, če ne bo nared že prej, bo to razlog za skrb."

ASse spominja Oblakove operacije decembra leta 2016, ko si je ob nerodnem padcu na tekmi z Villarrealom težje poškodoval ramo. Dodajajo, da je "na trenutke" še začutil bolečine, ki pa se niso razvile v "nič hujšega".

"Vse od povratka po omenjeni operaciji je bil nezamenljiv v Atleticu in svoji reprezentanci, kjer je blestel," dodaja AS, ki sicer pozablja omeniti dolgo Oblakovo odsotnost z reprezentančnih akcij, ko je tožil ravno nad težavami z ramo, ki pa mu niso preprečevale nemotenega nastopanja v dresu z rdeče-belim grbom.

Hrvaški tabor pretresla okužba Vide

Pozornost se pri Atleticu seveda že obrača proti zaključku skupinskega dela Lige prvakov in nadaljevanju španskega prvenstva, v katerem gre Madridčanom, ki so državni naslov nazadnje osvojili leta 2014, zaenkrat odlično. Bliža se namreč veliki spopad z Barcelono, ko bi lahko, če se Oblakovo zdravstveno stanje seveda ne izboljša, priložnost prvič po prihodu v Madrid dobil Hrvat Ivo Grbić. 24-letnik je bil sicer član reprezentance, v kateri so nedavno odmevno potrdili okužbo branilca Domagoja Vide, ki je celo nastopil na prijateljski tekmi s Turčijo v Istanbulu in odigral ves prvi polčas.

"Grbić bi lahko dobil priložnost, če pri Oblaku bolečine ne popustijo. Njegov debi pri Atleticu bi se v tem primeru zgodil proti nasprotniku z veliko začetnico: Barci,"so še zapisali pri časniku AS.