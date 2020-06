Skrbi pri Barceloni: Messi preventivno izpustil trening

Messi (desno) ob Luisu Suarezu, ki naj bi v kratkem dobil zeleno luč zdravnikov po uspešnem okrevanju in operaciji kolena.

Po poročanju spletne strani madridskega športnega dnevnika ASje Lionel Messiostal v fitnesu in se posvetil preventivnim vajam za preprečevanje nove poškodbe mečne mišice. Uvodna meseca aktualne sezone je kapetan Barcelone in reprezentance Argentine namreč izpustil ravno zaradi težje poškodbe desne mečne mišice, ki jo je utrpel na prvem treningu po zapoznelem povratku s počitnic.

"Tudi zato zdravniška služba hodi kot po jajcih, da bi se izognili kakršnim koli težavam na tem delikatnem predelu mišičja. Messi (vse od poškodbe, op. a.) vsak mesec opravlja preventivne vaje, da mečne mišice ne bi preobremenil in da bi lahko začel s tekmovanjem ‒ čez deset dni ‒ v polni formi," je poročal AS.

Vrača se tudi Suarez: 'napaka', ki se je izkazala za zadetek v polno

Madridski športni časnik je še dodal, da bi se Messi lahko že v petek pridružil soigralcem, če se stanje seveda ne bi poslabšalo. V četrtek ima člansko moštvo Barce, ki ga vodi Španec Quique Setien, namreč prost dan. ASje že pred časom poročal o internih pogovorih zdravniške službe Barcelone, v katerih so strokovnjaki omenjali možnost od najmanj pet do največ deset poškodb, ko se bo tekmovanje v španski Primeri Division nadaljevalo po skoraj dvomesečnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa.

"Tudi zato ni nobena skrb odveč, sploh če gre za prvega posameznika ekipe," dodaja AS. Setien lahko sicer računa na skoraj celoten kader pred obračunom z Mallorco, ki bo na sporedu 13. junija. Vrnil se je tudi urugvajski reprezentant Luis Suarez, čigar operacija sredi sezone je v španskih medijih močno odmevala, saj je ostal praktično brez vseh možnosti, da bi vknjižil še kakšen nastop, zaradi covida-19 pa so Katalonci s svojim zvezdnikom, vede ali nevede, zadeli v polno, saj naj bi tako odpravili pereče Urugvajčeve težave s kolenom in za zaključek sezone dobili izvrstno "okrepitev".

Zelene luči zdravnikov Suarez sicer uradno še nima, tako kot kronično poškodovani krilni napadalec Ousmane Dembele. Francoz sploh ni registriran za zaključek ligaške sezone, vse bolj pa se zdi, da bodo Katalonci nanj brez uspeha čakali vse do avgusta, ko se naj bi nadaljevala Liga prvakov. Barcelona mora odigrati še povratno tekmo osmine finala z Napolijem, s katerim je v Neaplju remizirala z 1:1.