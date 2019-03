Skrbi za Barcelono? 'Messi že od božiča igra v bolečinah'

Lionel Messi naj bi že dalj časa igral poškodovan, a to naj ne bi predstavljalo velike težave za Argentinca in Barcelono.

Čeprav ima Barcelona na vrhu španske La Lige zajetnih 10 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem madridskim Atleticom, pa je pred naslednjo tekmo upravičeno zaskrbljen strateg Kataloncev, Ernesto Valverde. Ta je na novinarski konferenci pred derbijem z Espanyolom razkril, da se prvi zvezdnik moštva Lionel Messi, že dalj časa ubada s poškodbo dimelj.

Za dodatno skrb pred ključnim delom sezone, v katerem se bo Barcelona v četrtfinalni poslastici Lige prvakov pomerila z Manchester Unitedom, je Messi poskrbel med reprezentančnim premorom. 31-letnik je sicer odigral vseh 90 minut proti Venezueli, ki je Argentino v Madridu premagala s 3 : 1, a je bil nato zaradi poškodbe dimelj primoran izpustiti tekmo z Marokom in se je predčasno vrnil v Barcelono.

MESSI

Valverde je sedaj razkril, da Messi že dalj časa igra poškodovan, a mu to ni preprečilo vrhunskih predstav na zelenici. "On igra v bolečinah že vse od božiča. Zdravniška služba mu je sicer vselej dala zeleno luč, a to je težava, s katero se ubada že nekaj časa. To težavo negujemo že od božiča in z najrazličnejšimi metodami mu poskušamo zmanjšati bolečine v tem predelu telesa in tako bomo delali še naprej. Seveda upamo, da mu bo nekaj dodatnih dni premora med reprezentančnimi tekmami, pomagalo," je dejal Valverde, ki v letošnji sezoni z Barcelono naskakuje 'trojno krono'. Katalonci so namreč prepričljivo vodilni v španskem državnem prvenstvu, že so uvrščeni v finale španskega kraljevega pokala, v Ligi prvakov pa so tudi v vlogi favoritov proti Manchester Unitedu.

"Vse odločitve sprejmemo skupaj. Ko ima težavo, se po treningu pogovorimo in poskušamo skupaj poiskati rešitev. Veliko se pogovarjamo in vedno on pove, ali je res fizično dovolj pripravljen, da nam lahko pomaga na zelenici,"še doda Valverde, ki je v zadnjem obdobju s svojimi fanti v izvrstni formi.