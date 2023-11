Skrite težave afriških športnikov: Tvoja lastna kri ti grozi

"Toliko in toliko otrok imajo, ti pa jih gledaš in si misliš: V redu, če imaš toliko otrok, kdo bo skrbel za njih? Jaz? Kar se njih tiče, si jim to dolžen," je pristop bližnjih športnih milijonarjev orisal nekdanji nogometaš Chelseaja. "Včasih moraš biti močen in reči, dovolj je dovolj. Ne zanima me. Potem ti zagrozijo, da bodo šli do časopisov, če jim ne ugodiš. Kaj? Po vsem, kar sem storil za vas? To se veliko dogaja (igralcem iz Afrike). Vsi ne spregovorijo o tem javno, ker se sprašujemo, kako bomo govorili o tem," je o nezavidljivih posledicah slave in finančnih uspehov afriških športnikov še dodal nogometaš.