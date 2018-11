Skrivnosten sestanek v Dubaju: O čem sta se pogovarjala Pogba in Messi?

Ni strogo varovana skrivnost, da je Paul Pogba že dalj časa nezadovoljen v dresu Manchester Uniteda . Potem ko je s Francijo osvojil naslov svetovnega prvaka, se je vrnil v klub, kjer pa se je nemudoma sprl s trenerjem Josejem Mourinhom . Celoten polet ni prestopni rok se je tudi ugibalo, da bi lahko najdražji nogometaš v zgodovini kluba, zapustil rdeče vrage. Med najbo lj 'glasnimi' snubci je bila katalonska Barcelona. Do prestopa sicer ni prišlo, a ugibanja se nadaljujejo. Mnogi so prepričani, da bo Francoz po koncu leto šnje sezone zapustil Old Trafford in se preselil v klub, kjer bo bolj cenjen, in v klub, kjer bo osvajal lovorike. To mu je uspe lo tudi z Manchester Unitedom, a lovorik, kot sta Liga prvakov in naslov v Premier League, še ni uspe l osvojiti, odkar se je leta 2016 v Manchester vrnil iz Juventusa.

Glavni razlog za odhod tiči prav v portugalskem strategu, s katerim že dolgo časa nista v dobrih odnosih. Pogba je bil sicer na začetku sezone kapetan kluba, a mu je karizmatični Mourinho kmalu kapetanski trak odvzel in javno povedal, da Francoz nikoli več ne bo kapetan rdečih vragov, dokler bo sam trener 20-kratnih angleških prvakov. "Če nisi srečen, potem ne moreš dati vsega od sebe. So reči, ki jih ne smem izreči, sicer bi me kaznovali," je nadaljeval, na vprašanje, kakšne so razlike med igranjem za Francijo in za Manchester United, pa je odgovoril z naslednjimi besedami: "Jaz sem enak, a to je drugačna ekipa, jasno. Še vedno uživam v igranju nogometa, a kot sem rekel, ko se počutiš udobno oziroma samozavestno in je vse dobro v glavi, potem gre lažje," je takrat izjavil Pogba in več kot očitno nakazal na to, da s portugalskim trenerjem ni v najboljših odnosih.

Prestop vBarcelono tako ostaja realna možnost, sploh če sklepamo po zadnjih fotografijah, ki so prišle v javnost. Francoski vezist se je namreč (lažje) poškodoval pred zadnjo tekmo v angleški Premier League, ki jo je Manchester Untied izgubil proti mestnemu tekmecu Manchester Cityju s 3 : 1. Pogba je tekmo spremljal s tribun in posledično zaradi poškodbe ni bil vpoklican v francosko izbrano vrsto, ki je v tem času v okviru Lige narodov izgubila z Nizozemsko (2 : 0). 25-letnik je reprezentančni odmor izkoristil za krajši oddih in se odpravil v Dubaj, kjer pa je srečal argentinskega zvezdnika Lionela Messija. Seveda njuno snidenje ni ostalo neopaženo, saj so ju ujeli fotografi, in v španskih medijih so se takoj začela pojavljati ugibanja, o čem sta se nogometaša pogovarjala. Morda pa je Messi 'snubil' vezista in ga prepričeval, da je Barcelona pravi kraj za nadaljevanje njegove kariere. "Še vedno imam pogodbo z Manchester Unitedom in trenutno sem nogometaš Manchester United, a kdo ve, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti," je sicer pred dnevi dejal Pogba. A po tem, ko so luč sveta ugledale omenjene fotografije, je marsikaterega navijača Manchester Uniteda zaskrbelo, da bi prvi zvezdnik kluba res lahko odšel v katalonsko prestolnico.