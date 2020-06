Skrito orožje nove zvezde Atletica: postelja za 35 tisočakov

"Odlična forma Marcosa Llorenteja temelji na treh stebrih. Dva sta znana: njegova pripravljenost in metoda treniranja ter njegova posebna in izčrpno pripravljena prehrana. Toda vezist Atletica ima drugo skrivnost, zaradi katere je postal nogometaš, ki je v najboljši formi v La Ligi po premoru zaradi pandemije covida-19: postelja, na kateri spi," je prepričan AS .

Madridski športni časnik AS se je na svoji spletni strani razpisal o odličnih predstavah vezista Atletico Madrida Marcosa Llorenteja . Soigralec slovenskega reprezentanta Jana Oblaka je ob Škofjeločanu prispeval ključni delež ob zmagi na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov proti Liverpoolu, kjer so si madridski rdeče-beli tik pred prekinitvijo vseh tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa zagotovili četrtfinalno vozovnico. Llorente se je na prvih prvenstvenih preizkušnjah po ponovnem zagonu Primere Division že večkrat izkazal, še posebej pa se je ujel z brazilskim napadalcem Diegom Costo , s katerim kljub temu, da je Španec po osnovnem poklicu vezist, tvorita vedno udarnejšo navezo v napadu.

'Naravno zmanjšanje biološke starosti'

Gre za posebno posteljo, znamke Hogo, ki na svoji spletni strani trdi, da kot edina na svetu znanstveno dokazano zagotavlja "naravo zmanjšanje biološke starosti". To naj bi njihovim posteljam uspevalo z zaustavljanjem procesa oksidacije in vnetja, ki povzroča staranje. Postelje iz "stoodstotno naravnih materialov" lahko "nemudoma izboljšajo zdravje", dodajajo, na tržišču pa omenjena ležišča dosegajo vrednost kar 35.000 evrov.

Prav kakovosten počitek je poleg paleo diete in crossfita glavna skrivnost odlične Llorentejeve pripravljenosti, ki jo v zadnjih krogih Primere Division tudi redno dokazuje, poročaAS, ki je 25-letnega Madridčana tudi pohvalil, da daje vse od sebe na vsakem treningu. Hogo ima poseben program pripravljen ravno za vrhunske športnike, za katere meni, da jim lahko kakovostno ležišče zelo pripomore.

Skrivnost, ki ni skrivnost ‒ gre za izjemnega nogometaša

"Zmanjšuje procese oksidacije in zmanjšuje čas regeneracije igralcev. Izboljšuje odzivanje na stresne situacije, tako telesno kot psihično. Zmanjšuje možnosti za poškodbe in izboljšuje delovanje imunskega sistema, zato izboljšuje tudi zdravje športnika kot celote,"so se pohvalili, dodatnih imen športnikov, ki postelje že uporabljajo, pa niso želeli razkriti. Sodelovali naj bi sicer tudi z madridskim Realom.

ASvseeno dodaja, da je ključ do Llorentejevega uspeha dejstvo, da gre preprosto za "izjemnega nogometaša". Še kot član Reala je v mladinskem pogonu svojčas veljal za morda celo najboljšega nogometaša v državi, med posojo pri Alavesu pa je bil na vrhu seznama nogometašev, ki so ukradli največ žog. Bil je član mlade izbrane vrste Španije, podrobno pa naj bi ga zdaj spremljal tudi selektor članske reprezentance Luis Enrique. Njegovo izvrstno pripravljenost redno dokazujejo tudi testiranja v klubu, kjer budno nadzirajo pripravljenost in regeneracijo nogometašev v napornem "pokoronskem" obdobju, ko so tekme na sporedu vsakih 72 ur. Ni potrebno posebej poudarjati, da je Llorente na prvem mestu ...