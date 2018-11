Skromni Hazard: Ne zaslužim si jo, naj jo osvoji ...

Čeprav na najvišji mogoči ravni igra že vrsto let, pa je danes 27-letni belgijski reprezentančni napadalno usmerjeni vezist Eden Hazard prepričan, da si ne zasluži zlate žoge. "To ni moje leto. Igram dobro, a moram biti v isti sapi pošten in priznati, da v tem trenutku obstajajo nogometaši, ki so boljši od mene. Menim, da si ne zaslužim zlate žoge" je nekoliko presenetljivo dejal zvezdnik londonskega Chelseaja, za katerim že lep čas lovke stegujejo pri madridskem Realu, a so za zdaj neuspešni.



"S prihodom novega trenerja Maurizia Sarrija sem dobil malce več svobode v kreaciji igri, zato so tudi moje predstave boljše od lanskih. Tudi moštvo igra vse bolje, uigranost je prav tako že na zelo visoki ravni, le nadaljevati moramo v tem ritmu," je zadovoljstvo ob ostanku na Stamford Bridgeu izrazil Hazard, ki občuduje vztrajnost in nogometni IQ hrvaškega reprezentančnega vezista Luke Modrića.