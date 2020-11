Tevez priznal: Včasih jokam med polčasom

Raimundo Tevez, krušni oče kapetana Boce Juniorsov in nekdanjega argentinskega reprezentanta Carlosa Teveza, je po okužbi z novim koronavirusom 45 preživel dni na zdravljenju v zasebni bolnišnici v Buenos Airesu. 4. septembra je lahko bolnišnico zapustil, a se mu je zdravje pred kratkim naglo poslabšalo. Raimundo Tevez je sicer sladkorni bolnik.

"Zelo je težko," je po porazu s Talleres Cordobo (0:1) v nedeljo za ESPN Argentina dejal Tevez, ki se je v Evropi proslavil v dresih West Ham Uniteda, Manchester Uniteda, Manchester Cityja in Juventusa. "Imam različna čustva. Včasih sem dobro, spet drugič grem jokat med polčasom. Tega ne morem pojasniti, to so težki časi. Obiskat grem očeta, nato pa moram biti močan, da lahko igram nogomet,"je nadaljeval Tevez.

'Moramo naprej'

Navijači so na praznem stadionu Alberto J. Armando, legendarni Bomboneri, razvili tudi transparent v podporo družini enega najbolj priljubljenih nogometašev v zgodovini kluba.

"To mi napolni dušo. Da prideš na igrišče in vidiš zastavo, transparent. Pomembno je, da sem močan, tak pa sem zaradi ljudi pri Boci in svoje družine, ki mi pomagajo, da se ne sesujem in da se še naprej borim. Stojim, tako kot moja družina. Moramo naprej,"je dodal Tevez.

Tevez svojega biološkega očeta ni poznal, saj so ga v domači soseski Fuerte Apache z več kot 23 streli ubili še pred rojstvom danes 36-letnega nogometaša. Argentinca je po rojstvu zapustila tudi mama, tako da je odraščal ob Raimundu Tevezu in njegovi ženi, svoji teti Adriani Martinez. Ob povratku v domovino januarja 2018 je Tevez še tretjič in verjetno zadnjič v karieri oblekel dres Boce Juniorsov in jim v pretekli sezoni pomagal tudi do novega državnega naslova.