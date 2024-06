Skupina A: Kdo naj bi se se pridružil domačinom v izločilnih bojih?

Lestvica v skupini A se z razlogom že pred začetkom prvenstva začne z nemško reprezentanco. Domačini bodo namreč v skupini s Škotsko, Švico in Madžarsko izraziti favoriti, a nogomet nikoli ni bil tako preprost. Nemci od prihoda Juliana Nagelsmanna evropsko prvenstvo na domačih tleh v enaki meri nestrpno pričakujejo, kot se ga bojijo. Švicarji so na zadnjih petih velikih tekmovanjih vedno napredovali iz skupine, Madžari upajo na ponovitev Eura 2016 in napredovanje, Škoti pa sanjajo o svojem prvem nastopu v izločilnih bojih v zgodovini.

Nemčija: Pritisk je privilegij Začnimo ne zgolj s favoritom v skupini A, ampak tudi enim glavnih favoritov za osvojitev Eura 2024. Štirikratni svetovni prvaki in trikratni evropski prvaki v domače tekmovanje vstopajo po tem, ko so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih izpadli že v skupinskem delu. Na vmesnem Euru 2020 so Nemci izpadli že v osmini finala, saj so izgubili proti poznejši finalistki Angliji. Ta poraz je bil po 15-letni vladavini Joachima Löwa razlog za njegov (sporazumni) odhod. Sledil je prihod sedanjega trenerja Barcelone Hansija Flicka, a nekdanji trener Bayerna je s tega položaja letel že po dveh letih in neuspehu na zadnjem svetovnem prvenstvu. Tako je postal prvi nemški selektor, ki ga je nogometna zveza uradno odpustila. Lani je na selektorsko klop sedel še en nekdanji trener Bayerna, 36-letni Julian Nagelsmann. Sledila je serija prijateljskih tekem, ki znova niso prepričale, saj so po zmagi proti ZDA in remiju z Mehiko izgubili proti Turčiji in Avstriji. Zadnji prijateljski tekmi pred Eurom tudi nista navdušili. Najprej so se na domačih tleh z Ukrajinci razšli brez zadetkov, teden pred prvo tekmo na domačem prvenstvu s Škotsko pa je v Dortmundu mukoma padla Grčija. Po zaostanku 1:0 sta Nemce z zadetkoma v 55. in 89. minuti rešila Kai Havertz in Pascal Gross. Skratka, priprave niso bile najbolj spodbudne, čeprav sta marčevski zmagi proti Franciji in Nizozemski vseeno poskrbeli, da navijači niso popolnoma črnogledi.

Selektor: "Moramo nehati razmišljati zgolj o statusu. Govorimo si, da je Nemčija vrhunski nogometni narod, čeprav že leta nizamo neuspehe," je po novembrskem porazu proti Avstriji dejal Nagelsmann. Po slabih rezultatih pod taktirko tretjega zaporednega selektorja je njegovi trditvi težko oporekati. Nagelsmann je svoj sloves najbolj nadarjenega mladega trenerja v Nemčiji najprej zgradil v Hoffenheimu, ki ga je od roba izpada iz Bundeslige popeljal do Lige prvakov. Sledil je odhod v Leipzig, ki ga je leta 2020 popeljal celo do polfinala tega tekmovanja. Prestop v Bayern se mu ni najbolj obrestoval, saj so ga marca lani Bavarci odpustili, čeprav bi ga po neuspeli epizodi s Thomasom Tuchlom najraje znova zaposlili. Ključni igralec: Toni Kroos. "Ne spada več v današnji nogomet," je o zdaj klubsko upokojenemu Krossu po izpadu na Euru 2020 proti Angliji dejala legenda nemške reprezentance in Bayerna Uli Hoeness. Od takrat se je vezist najprej reprezentančno upokojil, nato pa z Realom osvojil dve Ligi prvakov. Letošnje predstave v osrčju zvezne vrste belega baleta so Nagelsmanna prisilile, da ga prepriča v povratek in sistem igre znova zgradi okoli njega. Nemci se zdaj ne zanašajo več zgolj na protinapade, ampak igro v napadu s pomočjo njegovega pregleda igre in natančnih podaj gradijo bolj potrpežljivo. Vzhajajoča zvezda: Florian Wirtz. Nekdaj najbolj opevan mladi nogometaš v Nemčiji se je pred minulo sezono soočal s kritikami. Mnogi so menili, da pri Bayerju iz Leverkusna ni dovolj napredoval, a ti očitki so zdaj daljna preteklost. Pri 21 letih ima za seboj več kot 100 nastopov v Bundesligi, lansko sezono pa je pod taktirko Xabija Alonsa zaključil z dvojno krono in zgolj enim porazom v vseh tekmovanjih. Je izjemno spreten in nevaren napadalni vezist, ki lahko preigra vsakogar, vratarje pa redno prelisiči.

Švica: Bodo (končno) šli korak dlje? Sedanja generacija je najbolj uspešna v zgodovini švicarskega nogometa. Leta 2009 je večina sedanjih reprezentantov osvojila svetovno prvenstvo U17, nato pa so se uvrstili na zadnji pet zaporednih velikih tekmovanj. Na Euru 2020 so v osmini finala po enajstmetrovkah celo izločili Francijo, a nato v četrtfinalu po novih enajstmetrovkah klonili proti Španiji. Kvalifikacije za letošnji Euro niso bile prepričljive. V na papirju zelo lahki skupini z Romunijo, Belorusijo, Izraelom, Andoro in Kosovom so zasedli drugo mesto za Romunijo in na 10 tekmah zmagali le petkrat. Sledile so javna kritika selektorja Murata Yakina s strani kapetana Granita Xhake in spremembe v trenerskem štabu. Prišel je nov pomočnik trenerja Giorgio Contini in nova formacija s tremi branilci. Čeprav so na zadnjih petih velikih tekmovanjih vedno znova napredovali iz skupine, je veliko vprašanje, če gredo lahko letos korak dlje in se uvrstijo vsaj v polfinale. Yakin ima največ težav z izborom igralcev v napadu, saj je Xherdan Shaqiri v zadnjih dveh sezonah v ameriški ligi MLS na 75 tekmah dosegel le 16 zadetkov, napadalec Breel Embolo pa ima za seboj sezono s številnimi poškodbami.

Selektor: Murat Yakin je vodenje švicarske reprezentance prevzel po zadnjem Euru leta 2021. Na svetovnem prvenstvu v Katarju je Švico popeljal iz skupine s Srbijo, Brazilijo in Kamerunom, a že v osmini finala je sledil visok poraz proti Portugalski, ki je slavila 6:1. Pod njegovim vodenjem se njegovi varovanci osredotočajo predvsem na svoje zadolžitve v obrambi. Kot trener je s Thunom napredoval v prvo švicarsko ligo, ki jo je nato dvakrat osvojil na klopi Basla, s katerim se je uvrstil v polfinale Lige Evropa. Njegova pogodba se bo iztekla po Euru in njegova prihodnost je pod velikim vprašajem. Ključni igralec: Granit Xhaka, Nekdanji vezist Arsenala se je minulo sezono vrnil v nemško Bundesligo in tam (podobno kot Florian Wirtz) pod taktirko Xabija Alonsa doživel popoln preporod. Že leta je ključen igralec švicarske reprezentance, zdaj pa tudi nemškega prvaka Bayerja. Pri 31 letih starosti in 125 reprezentančnih nastopih so njegove izkušnje neprecenljive. V obrambnih zadolžitvah je discipliniran, skrbi za pretok žoge iz obrambe v napad, v minulih letih pa je postal tudi občutno bolj nevaren pred golom nasprotnikov. Vzhajajoča zvezda: Dan Ndoye. Čeprav je star že 23 let, je s svojimi predstavami v dresu Bologne v minuli sezoni prvič zares opozoril nase. Je ključen član ekipe, ki je Bologni zagotovila nastope v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Bliskovito hiter krilni napadalec je v reprezentanci zbral zgolj 11 nastopov, v minuli sezoni pa je v klubu dosegel le dva zadetka, kljub temu pa je izjemno spreten in vedno nevaren za nepozorne nasprotne branilce.

Madžarska: Lahko presenetijo? Na letošnji Euro so se naši sosedje uvrstili brez poraza v skupini G skupaj s Srbijo, Črno goro, Litvo in Bolgarijo. Pred nedavnim porazom na prijateljski tekmi proti Irski so bili Madžari neporaženi na 14 zaporednih tekmah, vse to pa so dosegli pod taktirko italijanskega trenerja Marca Rossija. Na zelenici igrajo v sistemu 5-3-2, a njihova igra ne sloni več zgolj na disciplinirani obrambi. Rossi je od prihoda na klop leta 2018 počasi in vztrajno drastično spremenil miselnost svojih varovancev, ki ne trepetajo več v lastnem kazenskem prostoru, ampak se brez zadržkov osredotočajo na šibkosti nasprotnikove obrambe. Na zadnjem Euru so v skupinskem delu remizirali s Francozi in Nemci, letos pa upajo, da se bodo šele drugič po letu 1972 uvrstili v izločilne boje evropskega prvenstva.

Selektor: "Tukaj se počutim kot doma," je Marco Rossi dejal leta 2023, ko je prejel madžarsko državljanstvo. "Do konca življenja bom hvaležen Madžarski," je dodal. Madžarska reprezentanca pod njegovim vodstvom raste iz leta v leto. Na Euro jo je popeljal drugič zapored, skupaj pa so napredovali tudi v skupino A v Lige narodov. Pri 59 letih še nikoli ni vodil kluba v eni od petih najmočnejših lig v Evropi in v nobenem klubu ni preživel več kot dve sezoni, a očitno je končno našel pravo mesto zase. Ključni igralec: 23-letni vezist Dominik Szoboszlai je pred minulo sezono prestopil iz Leipziga v Liverpool, ki je zanj odštel kar 70 milijonov evrov. Njegove predstave pod taktirko slovitega Jürgena Kloppa so navduševale, v dresu reprezentance pa vezist vedno znova stopi še bolj v ospredje. Na 42 reprezentančnih tekmah je dosegel 12 golov, njegovi rojaki pa so polni hvale na njegov račun. "O njem imaš enake občutke, kot si jih imel, ko si spremljal Lionela Messija v najboljših letih," je o reprezentančnem soigralcu dejal vratar Denes Dibusz. Vzhajajoča zvezda: 20-letni Miloš Kerkez je lani iz AZ Alkmarja v zameno za 18 milijonov evrov prestopil v Bournemouth in hitro postal eden najboljših levih bočnih branilcev v angleški Premier ligi. Njegove dinamične in napadalne predstave na tem položaju so pritegnile pozornost Manchester Uniteda in Chelseaja, nove odlične predstave na Euru pa bi omenjena kluba in mnoge druge lahko dokončno prepričale.

Škotska: Jim bo končno uspelo? Pregovorno borbeni Škoti so v kvalifikacijah za letošnji Euro domov poslali Erlinga Haalanda, Martina Odegaarda in preostale Norvežane. Edini poraz so doživeli v gosteh pri Španiji, ki pa je padla na Škotskem. Upi za prvo uvrstitev v izločilne boje na velikem tekmovanju nikoli niso bili višji. A naslednjih sedem tekem brez zmage pred končnim slavjem na prijateljski tekmi proti palčkom iz Gibraltarja, je umirilo optimizem. Škoti nikoli niso navduševali z lepo in napadalno igro in tudi tokratna reprezentanca ni izjema. Najbolj nevarni so na levi strani obrambe in napada, kjer kraljujeta Kieran Tierney in Andy Robertson. V zvezni vrsti v reprezentančnem dresu blesti na klubski ravni velikokrat podcenjeni nogometaš Manchester Uniteda Scott McTominay. Na sredini igrišča mu družbo dela odlični John McGinn, največ težav pa bo selektor Steve Clarke imel pri izboru desnega bočnega branilca, saj mu Aaron Hickey in Nathan Patterson zaradi poškodb ne bosta na voljo.

Selektor: Dve zaporedni uvrstitvi na evropsko prvenstvo sta položaj Steva Clarka na čelu reprezentance popolnoma utrdili. A 60-letnik, ki je pred vstopom v reprezentančni nogomet vodil West Brom, Reading in Kilmarnock, bo upal, da je končno prišel čas za preboj iz skupinskega dela. Ključni igralec: Pomembno vlogo na tej misiji bo moral odigrati nogometaš, ki je Aston Villi v minuli sezoni pomagal do uvrstitve v Ligo prvakov. John McGinn je nogometaš, ki predstavlja odlično mešanico škotske borbenosti in občutka za žogo. V reprezentanci je s položaja centralnega vezista na 57 tekmah dosegel že 17 golov. Škotski navijači pa zanj zlahka navijajo tudi zato, ker v klubski karieri ni zastopal barv Celtica ali Rangersov. Vzhajajoča zvezda: Billy Gilmour je ljubiteljem nogometa na Otoku dobro znan. Pri 22 letih starosti je zbral že 80 nastopov v dresih Chelseaja in Brightona, minula sezona pa je bila njegova najboljša doslej. Clarke od njega ne pričakuje zadetkov, saj je v profesionalni karieri na 99 reprezentančnih in klubskih tekmah dosegel zgolj en zadetek.