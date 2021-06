Kdor ne da, dobi: Moore šokiral Švicarje in poskrbel za veliko točko Valižanov

Evropsko prvenstvo se je s prvo sobotno tekmo nadaljevalo v Bakuju, kjer so se merili Valižani in Švicarji. Slednji, v vlogi izrazitih favoritov, so prevladovali skoraj celotno tekmo in dolgo tudi vodili z minimalno prednostjo, a je za končnih 1:1 v 74. minuti z glavo poskrbel visokorasli Kieffer Moore, ki je kronal uigrano kombinacijo po podaji iz kota.

Prva velika priložnost na tekmi je pripadla Valižanom, čeprav so bili večino prvega dela v podrejenem položaju. Z glavo je poskušal 196 centimetrov visoki napadalec Kieffer Moore, a mu je Yann Sommer s fantastičnim posredovanjem preprečil veselje. Na drugi strani je bil kot prvi nevaren Fabian Schär v 20. minuti. Po podaji iz kota je v slogu najboljših napadalcev poskušal s "petko", a je bil Danny Ward, sicer rezervni vratar Leicester Cityja, na pravem mestu. Sedem minut kasneje je zapretil še Haris Seferović. Žogo je prejel na robu kazenskega prostora, si jo premaknil na levo in nato za malenkost zgrešil zgornji desni kot valižanskih vrat. Do konca prvega dela so Valižani z razpoloženim Wardom zadržali vse nalete Švice, a videti je bilo, kot da zadetek visi v zraku. Varovanci Vladimirja Petkovića so namreč imeli kar 11 strelov, kar je največ v enem polčasu tekme na velikih tekmovanjih v njihovi zgodovini, od tega je samo Seferović streljal kar štirikrat. Obrambna naravnanost pa se je Walesu maščevala kmalu po začetku drugega polčasa. V 48. minuti je Breel Embolo močno sprožil, Ward je odbil v kot. Po podaji s strani pa je bil ob Connorju Robertsu najvišji prav Embolo, ki je z glavo s kakšnih sedmih metrov matiral tokrat nemočnega Warda za zasluženo prednost Švice.

Breel Embolo je s strelom z glavo Švicarje popeljal v vodstvo.

24-letni napadalec, rojen v Kamerunu, se je kmalu zatem izkazal tudi kot podajalec Kevinu Mbabuju, a je slednji iz zelo ugodnega položaja povsem ponesrečeno meril nekaj metrov mimo valižanskih vrat. Švicarji so tudi po vodstvu držali vse niti igre v svojih nogah, Embolo, za katerega pri Walesu niso imeli recepta, kako ga ustaviti, je bil znova nevaren v 64. minuti. Z leve strani je poskušal na oddaljeni kot, a bil za malenkost nenatančen.

Nogometaši Walesa so tri od svojih zadnjih štirih zadetkov na evropskih prvenstvih dosegli z glavo.

Valižani so delovali povsem izgubljeni, brez pravih idej, medtem ko so Švicarji povsem nadzorovali tempo igre. A v 74. minuti se je vse obrnilo na glavo. Po hitri kombinaciji Valižanov po kotu z desne strani je žoga prišla na obvito glavo Cardiffovega napadalca Moora, ki je na začetku prvega polčasa staknil udarec, po katerem je potreboval sodniško pomoč, Sommer pa drugega medsebojnega dvoboja ni uspel dobiti in kar naenkrat je v Bakuju pisalo 1:1. Valižani so na prvi tekmi turnirja ohranili tradicijo milo rečeno čudnih ekipnih fotografij:

V 79. minuti je za Otočane poskušal še Ben Davies, a je z levico meril visok preko vrat. Minuto kasneje je bil blizu še Aaron Ramsey, vendar je bila podaja z leve strani za nogometaša Juventusa za malenkost prehitra. Švicarji so bili v šoku, odgovor na izenačenje pa je prišel v 85. minuti. Embolo je bil najvišji z glavo v kazenskem prostoru in je žogo poslal na rezervista Maria Gavranovića, ta pa je s fantastičnim strelom "s prve" matiral Warda. A veselje Švicarjev je bilo jalovo – posredoval je VAR in pokazal, da je bil napadalec zagrebškega Dinama za približno pol metra v prepovedanem položaju. S tem pa nevarnosti za Wales, ki se je v zadnjih minutah zopet povsem posvetil obrambi, še ni bilo konec. V 90. minuti je Embolojev strel Ward odbil v kot, kmalu zatem pa je 27-letnik zavrnil še Seferovića, čeprav zadetek znova ne bi veljal zaradi prepovedanega položaja. Do konca je tako ostala pri izidu 1:1, kar je – glede na potek tekme (razmerje v strelih 9:18, posest žoge v odstotkih 36:64, podaje iz kota 4:12, op. a.) – velika točka za Wales in spodrsljaj za Švico, ki bo morala napredovanje sedaj loviti proti Italiji in Turčiji. Rob Page: Kot da bi tekmo dobili "Vesel sem, ker smo na koncu odnesli nekaj iz tekme. Vse temelji na naši želji, kar nas je na koncu nagradilo. Še vsaj dve tekmi sta pred nami. Pred petimi leti smo sicer dobili prvo srečanje, a najbolj pomembno je, da tokrat nismo izgubili," je po koncu povedal eden od junakov Walesa, vratar Ward. "Če bi bolje pazili na žogo, nam verjetno ne bi bilo potrebno toliko teči. Včeraj smo podrobno spremljali Turke, vemo, kako se jim bomo zoperstavili," je še dodal. Selektor Walesa Rob Page ja za BBC razkril, da je bilo vzdušje v garderobi po tekmi bolj podobno tistemu po zmagi. Na igrišču malo vidni Gareth Bale pa je izpostavil ekipni karakter: "Ni lahko, ko se na takšnem turnirju znajdeš v zaostanku. A nismo obupali. V takšni vročini je še bolj težko, a garali smo in se na koncu izvlekli. Ponosen sem na vse."

Navijači iz Walesa na tekmi njihove reprezentance proti Švici v Bakuju.

Poletni Italijani oddali kandidaturo za naskok na najvišja mesta

Na prvi tekmi skupine A je Italija v Rimu brez večjih težav opravila s Turčijo. Azzurri so dominirali že v prvem polčasu, ki se je končal brez zadetkov, v drugem pa so v polno merili trikrat, medtem ko jih povsem razglašeni Turki niti enkrat niso zares ogrozili. O stanju na igrišču veliko pove podatek o strelih (24:3, od tega 8:0 v okvir vrat). Med strelci so se vpisali Merih Demiral, ki je v 53. minuti zabil avtogol, Ciro Immobile in Lorenzo Insigne. Edina črna pika z uvodnega srečanja je za Italijane ta, da je poškodbo staknil desni bočni branilec Alessandro Florenzi. Med polčasoma ga je nadomestil Giovanni Di Lorenzo, po prvih podatkih pa bo nogometaš Rome izpustil vsaj tekmo drugega kroga, ko četo Roberta Mancinija čakajo Švicarji. Za ta obračun je pod vprašajem tudi Marco Verratti, ki zaradi težav z mišico proti Turkom ni dobil priložnosti.