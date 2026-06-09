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SP 2026 - Skupine

Skupina A: na papirju izenačena, prvi favoriti domačini

New York , 09. 06. 2026 11.34 pred 16 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
J.B.
Navijač Mehike

Mehika, Južna Afrika, Češka in Južna Koreja. To so reprezentance, ki jim je žreb na letošnjem svetovnem prvenstvu namenil skupino A. Veliko presenečenje bi bilo, če bi domača reprezentanca svojo pot končala že na prvi stopnički. Ostala potnika v izločilne boje pa je težje napovedati.

126 nastopov in 45 golov je za Mehiko zbral veteran Raul Jimenez.
126 nastopov in 45 golov je za Mehiko zbral veteran Raul Jimenez.
FOTO: Profimedia

Mehika bo že 18. nastopila na svetovnem prvenstvu. Tretjič kot gostiteljica. Zanimivo, da je prav v letih 1970 in 1986 vpisala svoj najboljši dosežek, ko je prišla do četrtfinala. Lahko varovanci prekaljenega Javierja Aguirreja – Mehiko je vodil na mundialih 2002 in 2010 – letos ponovijo ta uspeh?

Mehika je reprezentanca, ki je na svetovnih prvenstvih odigrala največ tekem (18), brez da bi osvojila naslov prvaka. 

Mehičani bodo poleg domačih navijačev stavili na trdno obrambo, ki je v letu 2026 na osmih tekmah klonila le dvakrat. V napadu bodo največ upov polagali na 35-letnega veterana Raula Jimeneza, faktor X pa bi utegnil biti kar 18 let mlajši Gilberto Mora.

Za Sona bo to četrto svetovno prvenstvo, drugo v vlogi kapetana.
Za Sona bo to četrto svetovno prvenstvo, drugo v vlogi kapetana.
FOTO: Profimedia

Napoved statističnega portala Opta na drugo mesto v skupini postavlja Južno Korejo, edino neporaženo reprezentanco v azijskih kvalifikacijah. Za Južnokorejce bo to že 11. zaporedni nastop med svetovno elito, le Brazilci, Nemci, Argentinci in Španci se lahko pohvalijo z daljšim nizom.

Čeprav po selitvi iz Tottenhama v LA Galaxy v Evropi ni več deležen tolikšne medijske pozornosti, je Heung-min Son še naprej nesporno prvo ime reprezentance. V novi sezoni lige MLS na 13 tekmah še ni dosegel zadetka, vendar je z osmimi podajami prvi asistent lige. 33-letnik pa še zdaleč ni edini zvezdnik, Kim Min-jae igra za Bayern, Lee Kang-in je kljub omejeni minutaži zbral 39 nastopov za PSG.

Patrik Schick je prvi zvezdnik češke reprezentance. V tej sezoni je za Bayer dosegel 22 golov.
Patrik Schick je prvi zvezdnik češke reprezentance. V tej sezoni je za Bayer dosegel 22 golov.
FOTO: AP

Čehi so do mundiala prišli po trnovi poti, saj so v play-offu kvalifikacij tako Dansko kot Irsko izločili po enajstmetrovkah. Največ upov bodo polagali na Patrika Schicka, ki bo turnir dočakal v sijajni formi, saj je na zadnjih osmih tekmah nemške Bundeslige dosegel kar devet golov. 30-letnik je obenem že večkrat dokazal, da mu velika tekmovanja še kako ležijo, na zadnjih dveh evropskih prvenstvih je šestkrat meril v polno.

Selektor Miroslav Koubek bo s 74 leti drugi najstarejši na mundialu. Pod njegovim vodstvom Češka veliko stavi na prekinitve, iz katerih je v kvalifikacijah dosegla kar sedem golov, kar je največ izmed vseh evropskih reprezentanc. Koubekov cilj je jasen: pripeljati svojo domovino v izločilne boje, kar jim ni uspelo vse od leta 1990, ko je na turnirju v Italiji še nastopala kot Češkoslovaška. Po Optinih izračunih imajo Čehi dobrih 64 odstotkov možnosti, da svoj cilj uresničijo.

Belgijec Hugo Broos na južnoafriški klopi sedi od leta 2021.
Belgijec Hugo Broos na južnoafriški klopi sedi od leta 2021.
FOTO: Profimedia

Le nekaj mesecev mlajši od Koubeka je Hugo Broos, ki bo vodil Južno Afriko. Bafana Bafana bo po letu 2010 spet igrala otvoritveno tekmo in tudi tokrat ji bo nasproti stala Mehika. 60. reprezentanca na Fifini lestvici velja za izrazitega outsiderja skupine. Temu pritrjuje tudi zgodovina, saj Južna Afrika v treh dosedanjih nastopih še nikoli ni prišla iz skupine. Presenečenje bi bilo, če bi ji to uspelo letos.

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Skupina A:

1. krog:

- četrtek, 11. junij:
21.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Južna Afrika

- petek, 12. junij:
04.00 Guadalajara: Južna Koreja - Češka

2. krog:

- četrtek, 18. junij:
18.00 Atlanta: Češka - Južna Afrika

- petek, 19. junij:
03.00 Monterrey: Mehika - Južna Koreja

3. krog:

- četrtek, 25. junij:
03.00 Ciudad de Mexico: Češka - Mehika
03.00 Monterrey: Južna Afrika - Južna Koreja

svetovno prvenstvo skupina a mehika južna afrika južna koreja češka

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