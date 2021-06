Črn dan za Dansko: po Eriksenovih težavah še presenetljiv poraz proti Finski

Finska reprezentanca je na svojem prvem nastopu na največjih tekmovanjih presenetljivo premagala Dansko z 1:0. Edini zadetek na tekmi je v 60. minuti dosegel Joel Pohjanpalo. Srečanje je minilo v senci nezgode nesrečnega Christiana Eriksena, ki se je v 43. minuti zgrudil in je bil po izdatni zdravniški pomoči pripeljan v bolnišnico. Njegovo stanje je sicer stabilno. Po skoraj dveurni prekinitvi se je tekma nadaljevala, Finci pa v znak spoštovanja zgodovinske zmage niso proslavljali na igrišču.

icon-expand Joel Pohjanpalo je bil strelec zadetka za 0:1 na tekmi med Dansko in Finsko. FOTO: AP

Danska je srečanje odločno odprla in do prekinitve zaradi nezgode Christiana Eriksena povsem prevladovala. V 15. minuti je zvezni nogometaš Pierre-Emile Hojbjerg prišel do strela z glavo, vratar gostov Lukaš Hradecky pa je žogo odbil preko vrat. Tri minute kasneje je v svojem slogu z razdalje sprožil nesrečni Eriksen, a se je finski vratar, sicer rojen na Slovaškem, še enkrat izkazal. Tudi v nadaljevanju so imeli Danci številne polpriložnosti, ki pa so ena za drugo ostale neizkoriščene. Razbranil se je tokrat odlično razpoloženi Hradecky, ki ga ni premagal niti Barcelonin Martin Braithwaite z zavitim strelom v 40. minuti.

Po skoraj dveurni prekinitvi smo najprej videli zadnje štiri minute prvega polčasa, kjer pa priložnosti ni bilo. Še pred tem so finski nogometaši poskrbeli za hvale vredno potezo, saj so danske nasprotnike pričakali na igrišču in jim ob povratku namenili aplavz. Na začetku drugega dela smo spremljali skoraj identičen scenarij kot v večini prvih 45 minut. Danci so napadali, žilavi Finci pa so se še naprej nepopustljivo branili. In to uspešno, saj Danci več kot nekaj zadržanih strelov niso zmogli.

V 60. minuti pa je sledil še drugi šok za domače navijače na stadionu Parken. V trenutku, ko je bilo razmerje v strelih 18:0, od tega 4:0 v okvir vrat, so Finci povezali enega redkih organiziranih napadov. Teemu Pukki ni prišel do prostora za strel v kazenskem prostoru, zato je žogo zavrnil na levo stran, kjer je bil na predložek pripravljen Jere Uronen. Podaja je bila dovolj natančna, da jo je Joel Pohjanpalo nekako le uspel spraviti za hrbet vratarja Kasperja Schmeichela. Večina navijačev s Finske je bila zbranih prav za vrati, kjer je prišlo do zadetka, zato so se na prvi zadetek svoje reprezentance v zgodovini velikih tekmovanj odzvali nadvse čustveno. Nogometaši pa so več kot očitno še vedno imeli v mislih Christiana Eriksena, saj se po zadetku sploh niso veselili.

Po zadetku se stanje na igrišču ni pretirano spremenilo, Danci so nadaljevali z obleganjem gostujočih vrat, a neuspešno. Najlepšo priložnost je v 74. minuti z bele točke zapravil Hojbjerg, ko je še enkrat več odlično posredoval Hradecky. Domača reprezentanca je skupno imela kar 22 strelov, finska le enega, zapravljena enajstmetrovka pa je le zaokrožila dan, ki ga bodo na Danskem skušali čim prej pozabiti. A najbolj pomembno je, da je svojo "tekmo" očitno dobil Christian Eriksen. Po zadnjih informacijah naj bi bilo z njim vse v redu. Prav zvezdnik Interja pa je prek video pogovora soigralce pozval, naj nadaljuje tekmo, je razkril direktor danske nogometne zveze Peter Moller. Finci pa si za prikazano spoštovanje zaslužijo vse pohvale, saj se zgodovinskega uspeha niso veselili niti po koncu tekme, temveč so v tišini obstali na igrišču in na ta račun poželi ovacije z vseh tribun stadiona Parken.

icon-link Neverjetna prevlada Dancev na tekmi s Finci ni botrovala k zmagi. FOTO: Sofascore.com