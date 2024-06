Skupina B: Skupina smrti z mediteranskim pridihom

OGLAS

Skupina B na evropskem prvenstvu 2024. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Reprezentance v skupini B bodo svojo evropsko popotovanje pričele v soboto. Sprva se bosta udarili zasedbi Španije in Hrvaške, nato še Italijani in Albanci. Španci na stavnicah veljajo za četrte favorite turnirja, Italijani za sedme, Hrvati pa za devete, medtem ko Albaniji poleg Gruzije in Slovaške pripisujejo najmanj možnosti za končno zmago. Pričakovati je, da bo prvo mesto v skupini pripadlo Španiji, med Italijani in Hrvati pa naj bi se odvila borba za drugo mesto. Toda na zelenici je seveda lahko na koncu realna slika povsem drugačna od tiste na papirju. Španija, Italija in Hrvaška so si nasproti stale že na prvenstvu stare celine leta 2012, tedaj v skupini C, v kateri so vrh zasedli Španci, drugi pa so bili nogometaši z Apeninskega polotoka. ŠPANIJA: Nova generacija bo napadala rekorden četrti evropski naslov Španci so na zadnjih 22 tekmah v okviru evropskih prvenstev izgubili zgolj dvakrat, v kolikor ne štejemo izvajanja kazenskih strelov. A kar lahko skrbi privržence furije, je to, da sta jim omenjena poraza prizadejala prav Italija in Hrvaška, oba leta 2016. Španija se je prebila v izločilne boje na šestih izmed zadnjih sedmih poskusov, opekli so se leta 2004. Najlepši spomini špansko izbrano vrsto vežejo na prvenstvi leta 2008 in 2012, ko so dvakrat zapored zasedli evropski prestol. Toda tista zlata generacija Španije je opravila svoje, staro gardo so zamenjali novi, mladi bojevniki. Ostal je le še Jesus Navas, ki po vsej verjetnosti ne bo deležen mesta v udarni enajsterici.

Mlada Nico Williams in Lamine Yamal FOTO: AP icon-expand

Kljub temu igra na posest, ki je krasila šampionsko različico Španije, ostaja glavno orožje moštva z Iberskega polotoka. Ob tem pa imajo sedaj v primerjavi s preteklostjo na voljo tudi hitre in dinamične krilne napadalce, kot sta perspektivna Lamine Yamal ter Nico Williams. Motor ekipe v sistemu 4-3-3 bo vsekakor zvezdnik Manchester Cityja Rodri, ki bi mu lahko družbo v vezni liniji delala Pedri in Fabian Ruiz.

Rodri bo vlekel niti španske igre. FOTO: AP icon-expand

Od njihovih podaj bo odvisen tudi prvi napadalec rdečih Alvaro Morata, ki sicer rad zapravlja priložnosti, a kljub temu zaseda četrto mesto lestvice španskih strelcev. Pričakujemo lahko, da bo na tretjem mestu že v Nemčiji prehitel Fernanda Torresa, za katerim zaostaja za tri zadetke. Španija rada akcijo pripelje povsem do kazenskega prostora nasprotnika, o čemer priča tudi podatek, da so vseh zadnjih 50 golov na EP dosegli znotraj 16 metrov. Nazadnje se je 'trendu' zoperstavil legendarni Raul Gonzalez, ki je z roba kazenskega prostora zadel prav proti Sloveniji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Precej težje je napovedati kdo bo v obrambi delal družbo Aymericu Laportu in Danielu Carvajalu, kar so seveda sladke skrbi za selektorja Luisa de la Fuenteja. Pričakovana začetna postava (4-3-3): Simon; Carvajal, Nacho/Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Ruiz, Pedri/Zubimendi, Yamal, Morata, Williams/Olmo ITALIJA: Aktualni evropski prvaki presenetili na Wembleyju, lahko tudi v Berlinu? Italijani so presenetili nogometno javnost, ko so se na zadnjem evropskem prvenstvu zavihteli na sam vrh. Na poti do finala so po kazenskih strelih izločili Špance, nato pa so bili pri enajstmetrovkah natančnejši tudi proti Angležem.

Četa Luciana Spallettija je ob pripravah remizirala s Turki (0:0) ter ugnala Bosno in Hercegovino (1:0). FOTO: AP icon-expand

Luciano Spalletti, ki je zamenjal Roberta Mancinija, je azzurre doslej vodil le na 10 tekmah. Edini poraz je zabeležil proti Angliji, ki ji pred pričetkom turnirja pripada vloga prvega favorita za končno zmago. Za kakšnega strokovnjaka gre, je dokazal na klopi Napolija, ko je moštvo iz mesta pod Vezuvom po 33 letih popeljal do naslova italijanskih prvakov. Kljub temu bo imel pri sestavi svoje zasedbe kar nekaj težav, saj ne more računati na Domenica Berardija, Sandra Tonalija, Destinyja Udogieja, Francesca Acerbija in Giorgia Scalvinija.

Federico Chiesa je blestel na preteklem Euru, v koliko bo pripravljen za igro, bo tudi tokrat predstavljal nevarnost nasprotnikom. FOTO: AP icon-expand

Italijani lahko ob Španiji postanejo druga nacija, ki bi uspešno ubranila evropski naslov. Pričakovana začetna postava (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. HRVAŠKA: Lahko neprestani tihi favoriti vendarle posežejo po večni slavi? Hrvaško izbrano vrsto že nekaj let krasi ena najboljših veznih linij na svetu. V njej tudi tokrat ne gre brez zimzelenega Luke Modrića, ki kljub svojim 38 letom še naprej kaže predstave za najvišji nivo.

Luka Modrić je na generalki zadel ob zmagi nad Portugalsko (2:1). FOTO: AP icon-expand

Z Modrićem vezni par tvori Marcelo Brozović, ki je poleti zapustil milanski Inter in se podal v nesramno bogat Al-Nassr, kjer je seveda kakovost nogometa precej nižja kot v Serie A in Ligi prvakov. Toda 31-letnik kljub temu ogromno preteče in bo ob zvezdniku madridskega Reala predstavljal motor hrvaške ekipe. Tu je še Mateo Kovačić, ki je po prestopu iz Chelseaja v Manchester City nekoliko nazadoval, a je v zaključku sezone uspel dvigniti svojo formo in dokazal, zakaj si ga je v svojih vrstah želel Josep Guardiola. Dobra sezona je za Mariom Pašalićem, ki je z Atalanto osvojil Ligo Evropa, nase pa so že večkrat opozorili tudi Lovro Majer, Luka Ivanušec in Luka Sučić. V letošnji sezoni najbolje ocenjeni nogometaši, ki so se znašli na seznamu Zlatka Dalića, po Sofascore ocenah:

Najbolje ocenjeni nogometaši Hrvaške v letošnji sezoni. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Zlatko Dalić bo v Nemčiji postal prvi selektor, ki bo Hrvaško vodil na štirih zaporednih velikih tekmovanjih. Odkar je sedel na hrvaško klop leta 2017, so kockasti na svetovnih prvenstvih zasedli drugo in tretje mesto, na evropskem pa so izpadli v osmini finala.

Zlatko Dalić FOTO: AP icon-expand

Hrvaški strateg se v napadu sicer najpogosteje odloča za Andreja Kramarića, ki je sezono v nemški Bundesligi sklenil v izjemni strelski formi. Na zadnjih sedmih tekmah je za Hoffenheim prispeval sedem zadetkov in pet asistenc. V konici napada lahko Hrvati računajo tudi na Anteja Budimirja, ki je v letošnji sezoni La lige za Osasuno dosegel 17 zadetkov in zasedel peto mesto na lestvici strelcev. V obrambni vrsti najbolj zveneče ime predstavlja Joško Gvardiol, ki je s Cityjem je osvojil Premier ligo. Izpostaviti velja tudi Josipa Stanišića, ki je sicer kot posojen nogometaš Bayerna iz Münchna nastopal za Bayer iz Leverkusna, s katerim je odigral zgodovinsko sezono. Prvi vratar Hrvaške bo tudi tokrat Dominik Livaković. Pričakovana začetna postava (4-3-3): Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Brozović, Modrić, Kovačić; Perišić, Kramarić, Majer ALBANIJA: Odpisana ekipa, ki želi uprizoriti veliko presenečenje Albanija je absolutni outsider v skupini, a to ne pomeni, da bodo Albanci lahek plen za preostale tri reprezentance. Navsezadnje so rdeče-črni kvalifikacijski del zaključili na prvem mestu pred Poljsko in Češko, ob tem pa prejeli zgolj štiri gole. Gre za izredno povezano, složno in čvrsto zasedbo, ki jo je Brazilec Sylvinho popeljal do druge uvrstitve na enega izmed velikih tekmovanj.

Sylvinho, nekdanji branilec Arsenala in Barcelone, bo postal drugi Brazilec, ki bo vodil ekipo na Euru. FOTO: AP icon-expand

Njihova ekipa je v veliki meri sestavljena iz nogometašev, ki si kruh služijo v Serie A. Pričakovana začetna postava (4-3-3): Berisha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi

Seznami igralcev reprezentanc v skupini B: Španija: - vratarji : Unai Simon (Athletic Bilbao), Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal);

- branilci : Daniel Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Aymeric Laporte (Al Nassr), Nacho Fernandez (Real Madrid), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea);

- vezisti : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Alex Baena (Villarreal), Fermin Lopez (Barcelona);

- napadalci : Alvaro Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona). Italija: - vratarji : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), Alex Meret (Napoli);

- branilci : Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Darmian (Inter), Riccardo Calafiori (Bologna), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Bastoni (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Federico Gatti (Juventus);

- vezisti : Nicolo Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Barella (Inter), Michael Folorunsho (Hellas Verona);

- napadalci : Mateo Retegui (Genoa), Giacomo Raspadori (Napoli), Federico Chiesa (Juventus), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Stephan El Shaarawy (Roma). Hrvaška: - vratarji : Dominik Livaković (Fenerbahče), Nediljko Labrović (Rijeka), Ivica Ivušić (Pafos);

- branilci : Josip Stanišić (Bayer Leverkusen), Marin Pongračić (Lecce), Joško Gvardiol (Manchester City), Martin Erlić (Sassuolo), Josip Šutalo (Ajax), Borna Sosa (Ajax), Domagoj Vida (AEK Atene), Josip Juranović (Union Berlin);

- vezisti : Lovro Majer (Wolfsburg), Mateo Kovačić (Manchester City), Luka Modrić (Real Madrid), Marcelo Brozović (Al Nassr), Nikola Vlašić (Torino), Mario Pašalić (Atalanta), Luka Ivanušec (Feyenoord), Luka Sučić (Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagreb);

- napadalci : Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ivan Perišić (Hajduk Split), Ante Budimir (Osasuna), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Marco Pašalić (Rijeka). Albanija: - vratarji : Etrit Berisha (Empoli), Elhan Kastrati (Cittadella), Thomas Strakosha (Brentford);

- branilci : Arlind Ajeti (Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ardian Ismajli (Empoli), Enea Mihaj (Famalicao), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskva), Marash Kumbulla (Sassuolo);

- vezisti : Amir Abrashi (Grasshoppers), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt 98), Qazim Laci (Sparta Praga), Ernest Muci (Bešiktaš), Ylber Ramadani (Lecce);

- napadalci : Yasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas).