Skupina C: Izjemno težka naloga za slovensko reprezentanco

Žreb skupin je slovenski izbrani vrsti namenil tri zahtevne tekmece. Varovance Matjaža Keka najprej čaka obračun z Dansko, ki je na prejšnjem evropskem prvenstvu prišla vse do polfinala, kjer so jih po podaljških premagali Angleži. Slednji bodo zadnji tekmec Slovenije v skupinskem delu, po mnenju številnih pa so trije levi glavni favoriti za končno slavje. Med omenjenima tekmama Slovence čaka še vroč obračun z izbrano vrsto Srbije.

EURO 2024: SKUPINA C FOTO: Sofascore.com icon-expand

ANGLIJA: Se bo nogomet po 58 letih vrnil domov? Angleška komedijanta David Baddiel in Frank Skinner sta leta 1996 ob pomoči rock skupine The Lightning Seeds izdala pesem z naslovom Three Lions, ki se nanaša na tri leve, ki krasijo grb angleške reprezentance. Besedilo opisuje zgodovinske trenutke svetovnega prvenstva leta 1966, ko je Anglija prvič in do tega trenutka tudi zadnjič osvojila mednarodno lovoriko. Pesem se je v angleških dušah globoko zakoreninila in postala neuradna himna otoških navijačev, ki s prepevanjem verza Football's Coming Home na vsakem prvenstvu v upanju, da bodo njihovi ljubljenci prestižno trofejo prinesli v državo, iz katere izvira najbolj priljubljen šport na svetu, bodrijo nogometaše angleške reprezentance.

Angleška reprezentanca po zmagi v finalu svetovnega prvenstva leta 1966. FOTO: AP icon-expand

Anglija je imela skozi zgodovino ogromno izjemnih generacij, kljub nesporni kvaliteti pa na lovoriko na svetovnem oziroma evropskem prvenstvu čakajo že 58 let. A trenutna zaseda treh levov je vsekakor nekaj posebnega. Že dejstvo, da angleški selektor Gareth Southgate v Nemčijo ne bo vzel nogometašev, kot so James Maddison, Jack Grealish, Jadon Sancho in Reece James, pove ogromno o kakovosti reprezentance, s katero se bo Slovenija 25. junija udarila v Kölnu.

Jack Grealsih in Jadon Sancho nista našla mesta na seznamu Garetha Southgata. FOTO: AP icon-expand

Trije levi so bili evropski trofeji najbližje prav na zadnjem evropskem prvenstvu, ko so v finalu po izvajanju enajstmetrovk klonili proti Italiji. Takrat jih je v prednost po vsega manj kot dveh minutah igre popeljal levi bočni branilec Luke Shaw, za izenačenje pa je v 67. minuti poskrbel legendarni italijanski branilec Leonardo Bonucci. Gledalci na londonskem Wembelyju v nadaljevanju zadetkov niso videli, številne zapravljene priložnosti in zgrešene enajstmetrovke Marcusa Rashforda, Sancha ter Bukaya Sake pa so strle srca angleških navijačev.

Angleška reprezentanca je finale zadnjega evropskega prvenstva izgubila po enajstmetrovkah. FOTO: AP icon-expand

Dokazani zvezdniki in talentirani mladeniči Southgate je imel zaradi kakovostne širine kadra ogromno preglavic s tem, koga uvrstiti na seznam 26 nogometašev, ki bodo dobili letalsko vozovnico za Nemčijo. Na spisku je poleg izkušenih nogometašev (Harry Kane, Kyle Walker, John Stones, Kieran Trippier) tudi ogromno mladih upov, za katerimi so na klubskem nivoju izjemne sezone. Povprečna starost vpoklicanih vezistov je 22,6 let, kljub mladosti pa sta med njimi Trent Alexander-Arnold in Declan Rice, za katerima je že nekaj sezon na vrhunskem nivoju. Poleg omenjenih so tukaj še Conor Gallagher, Kobbie Mainoo in Adam Wharton, ki so v Chelseaju, Manchester Unitedu oziroma Crystal Palacu ne glede na to, da rezultati njihovih klubov niso bili najboljši, skrbeli za navdušenje med navijači.

Angleška nogometna reprezentanca velja za enega izmed glavnih favoritov za končno slavje. FOTO: AP icon-expand

Kar se tiče napadalne vrste ima Anglija nedvomno najkakovostnejše igralce na svetu. V konici napada bo vsekakor največ minut dobil Kane, o katerem ni potrebno izgubljati besed, alternativi na tem položaju pa bosta Ollie Watkins in Ivan Toney. Malce bolj zapletena pa je situacija na krilnih položajih. Prvi zvezdnik Arsenala Saka, najboljši nogometaš minule sezone med angleško elito Phil Foden, najboljši mladi igralec Premier lige Cole Palmer in izjemen napadalec West Hama Jarrod Bowen je le nekaj nogometašev, ki se bodo v angleškem dresu potegovali za minute na zelenici. Pri takšni zasedbi bi lahko pisali hvalospeve vsakemu igralcu posebej, ampak če je potrebno izbrati enega, ki si to resnično zasluži, je to Jude Bellingham. Southgate je 20-letnika uvrstil med napadalce, kjer je v letošnji sezoni v majici kraljevega kluba iz Madrida tudi igral, na prvenstvu pa lahko pričakujemo, da bo na igrišču navduševal v vlogi napadalno usmerjenega vezista. Zmagovalec španskega prvenstva in Lige prvakov je trenutno eden izmed glavnih favoritov za osvojitev zlate žoge, v primeru uspeha z angleško reprezentanco pa bo omenjena nagrada po letošnji briljantni sezoni vsekakor pristala v njegovih rokah.

EURO 2024: ANGLIJA FOTO: Sofascore.com icon-expand

DANSKA: Na prvenstvo s ciljem, da ponovijo zgodbo iz leta 2021 Kljub temu, da Anglija evropskega prvenstva še ni osvojila, je v skupini C reprezentanca, ki ji je to že uspelo. Danska se leta 1992 na Euro sprva ni uvrstila, na koncu pa je mesto na tekmovanju dobila na račun vojne na območju bivše Jugoslavije, ki je bila iz tekmovanja diskvalificirana. V skupini smrti so Danci končali pred Francijo in Anglijo, prehitela pa jih je zgolj gostiteljica turnirja Švedska. V polfinalu so po streljanju najstrožjih kazni izločili aktualne prvake Nizozemce, na najpomembnejši tekmi v zgodovini države pa Nemce ugnali z 2:0 in v zrak dvignili prestižno trofejo.

Danci so v finalu evropskega prvenstva leta 1992 premagali Nemce. FOTO: AP icon-expand

Na naslednjo priložnost za igranje med najboljšimi štirimi evropskimi reprezentancami so Danci čakali vse do leta 2021, ko je bilo z zamikom zaradi epidemije koronavirusa odigrano zadnje prvenstvo stare celine. Po dokaj lahkih nalogah na prvih dveh izločilnih tekmah (zmaga proti Walesu s 4:0 v osmini finala in zmaga proti Češki z 2:1 v četrtfinalu) jim je polfinale prinesel zmenek z Angleži. Danci so po pol ure igre preko Mikkela Damsgaarda presenetljivo povedli, še pred odhodom na odmor pa je bil izid po avtogolu Simona Kjaera poravnan. V drugem polčasu zadetkov ni bilo, Kane pa je z golom v 104. minuti Anglijo poslal v finale evropskega prvenstva.

Harry Kane je na zadnjem evropskem prvenstvu končal dansko pravljico. FOTO: AP icon-expand

Uigrana enajsterica z mlado špico Selektor Kasper Hjulmand se v Nemčijo podaja z izkušeno zasedbo, v katero je dodal tudi nekaj mladih nogometašev. Vratar Kasper Schmeichel, kapetan Kjaer ter vezisti Christian Eriksen, Thomas Delaney in Pierre-Emile Hojbjerg so že leta ključni igralci v danski izbrani vrsti, kvalitete pa ne manjka niti v napadu, kjer bo za vrata nasprotnikov brez dvoma najnevarnejši napadalec Manchester Uniteda Rasmus Hojlund. "Njegova glavna kvaliteta je njegova osebnost. Je eden izmed tistih mladih igralcev, ki ves čas razmišljajo o tem, kaj se še lahko naučijo. Zaveda se, da lahko postane še boljši," je o 21-letnem Hojlundu povedal danski selektor.

Rasmus Hojlund je pred enim letom v Stožicah zabil zadetek za končnih 1:1. FOTO: AP icon-expand

Danci bodo prvenstvo otvorili s tekmo proti Sloveniji, s katero so se srečali že v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Ekipi sta se takrat v Stožicah razšli z neodločenim izidom 1:1, pred domačimi navijači pa so Hjulmandovi varovanci slavili z 2:1. Tako danska, kot tudi slovenska reprezentanca sta v kvalifikacijski skupini H končali z 22 točkami, Danci pa so zaradi boljšega izkupička na medsebojnih obračunih zasedli prvo mesto.

EURO 2024: DANSKA FOTO: Sofascore.com icon-expand

SRBIJA: Po dobre rezultate na krilih Vlahovića in Mitrovića Od leta 2006, ko je Srbija začela delovati kot samostojna država, so Srbi nastopili na treh svetovnih prvenstvih, na Euro pa se do letošnjega leta še niso uspeli uvrstiti. "Vsekakor smo dosegli nekaj velikega," je po koncu kvalifikacij dejal selektor Dragan Stojković.

Dragan Stojković je na trenersko klop Srbije sede marca leta 2021. FOTO: AP icon-expand

Glavni adut orlov bo nedvomno izjemen napad. Srbi so zabili prav na vsaki izmed osmih kvalifikacijskih tekem, v kvalifikacijah za velika tekmovanja pa so zadnjo tekmo brez doseženega zadetka odigrali pred več kot petimi leti. Kar tretjino zadetkov na poti do uvrstitve na letošnji Euro so zabili z glavo, kar ni presenečenje, ko pogledamo njihov napad. Tam izstopata 190 centimetrov visok napadalec Juventusa Dušan Vlahović in centimeter nižji Aleksandar Mitrović, ki je v minuli sezoni v savdskem prvenstvu zabil kar 28 golov in na lestvici strelcev končal le za Cristianom Ronaldom. "Mitrović je že velikokrat pokazal svojo pripadnost srbskemu dresu. Lahko mu zaupam, kar je zelo pomembno. Je napadalec, ki lahko odloči tekmo. Vlahović na drugi strani pa je po mojem mnenju eden izmed najbolj talentiranih napadalcev v Evropi. To, kar je dosegel v zadnjih letih, je plod njegove predanosti in trdega dela. Njegov karakter mi je zelo všeč," je povedal selektor Piksi.

Aleksandar Mitrović in Dušan Vlahović FOTO: AP icon-expand

Omenjena napadalca pa še zdaleč nista edina, ki sta zaslužna za to, da si je srbska reprezentanca zagotovila premierni nastop na evropskem prvenstvu. Selektor lahko izbira med tremi odličnimi vratarji (Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Vanja Milinković-Savić), pred enim izmed njih pa bo obrambna linija iz treh centralnih branilcev, na čelu z vročim Nikolo Milenkovićem. Piksi je v kvalifikacijah dokazal, da svojim izbrancem res zaupa, in posledično na sredini igrišča veliko rotiral. Med najodmevnejšimi imeni, ki jih bomo videli v srbski vezni liniji, so Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić in Ivan Ilić, dodatno kvaliteto in izkušnje v napadu pa prinašata še Dušan Tadić in Filip Kostić.

EURO 2024: SRBIJA FOTO: Sofascore.com icon-expand

SLOVENIJA: Zahtevna skupina je odlična priložnost za sladko slovensko presenečenje O slovenski izbrani vrsti je bilo od njihove uvrstitve na Euro 2024 prelitega že veliko črnila. Reprezentante ste lahko v preteklih mesecih spoznavali na POP TV v oddaji Vsi Za Naše!, kljub temu pa bomo slovensko zgodbo na kratko predstavili še enkrat. Slovenska izbrana vrsta je na evropskih prvenstvih debitirala leta 2000, ko so v kvalifikacijski skupini končali za Norvežani, prehiteli pa Grke, Latvijce, Albance in Gruzijce. V play-offu so nato Ukrajince ugnali s 3:2 in poskrbeli za prvi nastop male države na velikih tekmovanjih. Na uvodni tekmi so Slovenci po dveh golih Zlatka Zahoviča in zadetku Mirana Pavlina proti Jugoslaviji po uri igre vodili s 3:0, nasprotnik pa je v razmaku šestih minut trikrat zadel in vknjižil pomembno točko. Na drugi tekmi so se Slovenci favoriziranim Špancem dobro upirali, gol Zahoviča pa je bil premalo za točko. Tekma se je končala s špansko zmago z 2:1. Na zadnji tekmi skupinskega dela so varovanci Srečka Katanca proti Norvežanom remizirali brez zadetkov, dve točki pa sta za njih pomenili slovo od evropskega prvenstva.

Miran Pavlin na tekmi proti Jugoslaviji FOTO: AP icon-expand

Slovenska nogometna reprezentanca je nato leta 2002 in 2010 nastopila na svetovnih prvenstvih, na novo uvrstitev na Euro pa je mogel slovenski narod čakati kar 24 let. Spomnimo, slovenska izbrana vrsta se je na turnir v Nemčiji uvrstila po zmagi nad Kazahstanom, ko sta v Stožicah pred 16.432 gledalci zadela Benjamin Šeško in Benjamin Verbič ter z zmago z izidom 2:1 Sloveniji zagotovila drugo mesto v kvalifikacijski skupini H. "Nihče ne gre na evropsko prvenstvo samo nastopati. Mi smo en cilj dosegli, ker pa imamo sedaj takšno priložnost, pa jo bomo poskušali čim bolje izkoristiti," je po uvrstitvi na Euro povedal Verbič, ki je v 86. minuti tekme proti Kazahstanu poskrbel za evforijo na tribunah.

Slavje po zadetku Benjamina Verbiča FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenci so po koncu kvalifikacij odigrali pet pripravljalnih tekem ter vknjižili tri zmage in dva remija, tudi v Nemčijo pa niso odšli z belo zastavo. "Sebe ne vidim kot turista, ampak kot selektorja, ki tekmuje. Prišli smo tekmovati in tako se bomo postavili. Zanima me le, kako ekipo pripraviti za pozitiven izid, ne glede na tekmece – na čelu z Anglijo. Veseli me, da je Slovenija s svojo specifično prepoznavnostjo del tega velešportnega dogodka," je dva dni pred otvoritveno tekmo prvenstva povedal slovenski selektor Matjaž Kek.