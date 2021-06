Avstrijci v drugem polčasu ohladili makedonsko evforijo

Severna Makedonija je postala 35. država z nastopom na zaključnem turnirju stare celine. Avstrijci so tekmece obakrat premagali v kvalifikacijah za EP, a je selektor Severne Makedonije Igor Angelovski dejal, da se je odtlej marsikaj spremenilo. "To je večje, kot karkoli drugega," je pred nastopom na EP poudarjal prvi makedonski zvezdnik Goran Pandev. Ta se je sicer vpisal med strelce, a tako želene velike zmage ali vsaj točke za Makedonce, na kar je dolgo kazalo, na koncu ni bilo. So pa do svoje prvega zmage na evropskih prvenstvih prišli Avstrijci.

Makedonci so tekmo začeli pogumno, toda do 18. minute prave priložnosti ni bilo. Potem pa se je z leve strani za dolgo podajo na drugo vratnico odločil Marcel Sabitzer, Stefan Lainer pa je iz ostrega kota z nogo ugnal Stoleta Dimitrievskega v makedonskih vratih. Kot zanimivost, Lainer je nazadnje za Avstrijo zadel prav proti Makedoncem, Sabitzer pa je pred tem svojo zadnjo podajo za izbrano vrsto prav tako prispeval proti današnjemu tekmecu.

V 22. minuti je imela Avstrija še eno lepo priložnost, spet je z leve podal Sabitzer, sicer soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu, žogo je iz prve proti golu usmeril Saša Kalajdžić, toda makedonski vratar je bil na mestu. Makedonci pa so se hitro vrnili v igro, v 28. minuti je avstrijski vratar Daniel Bachmann izpustil žogo, kar je unovčil izkušeni skoraj 38-letni Goran Pandev in dosegel prvi makedonski gol na velikih tekmovanjih.