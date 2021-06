Avstrija prvič v osmini finala, Nizozemska do tretje zmage

V obračun med Ukrajinci in Avstrijci so podjetneje vstopili slednji. V prvih desetih minutah je kar trikrat poskušal Marcel Sabitzer, a ni bil dovolj natančen. V 15. minuti je svoje strelske naprave nastavljal tudi Marko Arnautović, ki se je vrnil v kader po tem, ko na eni tekmi ni smel nastopiti zaradi verbalnega napada na enega od nogometašev Severne Makedonije na prvi tekmi. Avstrijci so imeli v prvi četrtini tekme kar šest kotov, Ukrajinci le enega, za pritisk pa so bili zasluženo nagrajeni v 21. minuti. Z leve strani je podal David Alaba , Christoph Baumgartner pa je v osrčju kazenskega prostora iztegnil desnico v slogu Zlatana Ibrahimovića in zvito premagal Georgija Buščana za prednost z 1:0.

Poln hvale na račun napadalno usmerjenih Avstrijcev je bil po koncu tekme tudi strokovni komentator BBC-ja Chris Sutton , ki je prepričan, da Italijo v osmini finala čaka sila zahtevna naloga. "Selektor Franco Foda je zadel terno s tokratno taktiko. Čeprav je Italija doslej izgledala odlično, jo v osmini finala čaka velik izziv. Na drugi strani je bila Ukrajina povsem neprepoznavna in si je zaslužila izpad," je povedal nekdanji nogometaš Chelseaja in angleške reprezentance.

Na drugi strani bi lahko tudi Avstrija prišla do še kakšnega zadetka – Marko Arnautović je zapravil najlepšo priložnost v drugem polčasu. Avstrijci so skupno na vrata nasprotnikov sprožili 18 strelov, medtem ko so jih Ukrajinci zmogli zgolj pet, kar pove veliko o tem, kdo si je drugo mesto bolj zaslužil.

V drugem delu je četa legendarnega Andrija Ševčenka vse moči usmerila v napad, manjkalo pa ji je prav to, kar je njen selektor v igralskih časih počel najbolje – nevarnost pred vrati nasprotnika. Čeprav s terensko premočjo, so bili v zadnji tretjini povsem nekonkretni, njihove napade so Avstrijci brez težav odbijali enega za drugim. Še najbližje zadetku je bil Roman Jaremčuk , ki je v 87. minuti močno sprožil znotraj kazenskega prostora, a je žoga šla malenkost mimo leve vratnice vratarja Bachmanna.

Nizozemci ob boku Italijanov – tri tekme in tri zmage

Makedonci se niso ustrašili eminentnih tekmecev in so odločno stopili v tekmo, kljub temu da so bili brez možnosti za napredovanje. Prvič se je mreža zatresla v deveti minuti, ko je zadel Ivan Tričkovski, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V 22. minuti je do strela prišel Aleksander Trajkovski, a je stresel zgolj vratnico. So pa zato dve minuti pozneje zadeli Nizozemci.

Daley Blind je na robu svojega kazenskega prostora z drsečim startom vzel žogo makedonskemu kapetanu Pandevu, potem pa sta Donyell Malen in Memphis Depay odlično izpeljala protinapad. Malen je z desne strani podal Depayu, ki je z bližine dosegel svoj drugi gol na prvenstvu. Sodniki so sicer preverili posnetek, če je pri drsečem startu prišlo do prekrška, a je gol obveljal. Depay je bil tudi v nadaljevanju polčasa zelo dejaven, a so nogometaši Severne Makedonije oba njegova strela blokirani. Ekipi sta bili pri posesti žoge v prvem polčasu skoraj poravnani, malenkost več je bila v nogah Nizozemcev (51 odstotkov).

Kmalu po začetku drugega polčasa so Nizozemci povišali vodstvo, in sicer je po podaji Depaya do svojega drugega gola na prvenstvu prišel še Georginio Wijnaldum. V 56. minuti so Makedonci imeli prosti strel z 22 metrov, a je vratar Nizozemske Maarten Stekelenburg strel Enisa Bardhija brez težav ubranil. Dve minuti pozneje pa so vodstvo povišali Nizozemci. Poskus Depaya s strani je Stole Dimitrievski ubranil, a se je žoga odbila do Wijnalduma, ki mu ni bilo težko doseči 25. gola v reprezentančnem dresu.

V 66. minuti je Wout Weghorst zamenjal Depaya in že kmalu po vstopu v igri stresel prečko. V 68. minuti je ob špalirju svojih soigralcev in glasnem aplavzu na stadionu igrišče zapustil Pandev, ki je tako zaključil reprezentančno pot. Danes je za Makedonijo zaigral 122. V 73. minuti je po podaji Bardhija in izigrani obrambi zadel Darko Čurlinov, a je bil gol zaradi njegovega prepovedanega položaja razveljavljen. V nadaljevanju si nobena od ekip ni ustvarila resnejše priložnosti.