Angleži v trdi tekmi prebili domači led: Sterling v 57. minuti potopil Hrvaško

Anglija je evropsko prvenstvo otvorila z zmago na Wembleyju. Reprezentanca treh levov je v izenačeni tekmi z 1:0 premagala finaliste zadnjega svetovnega prvenstva iz Hrvaške, pod edini zadetek pa se je sredi drugega polčasa podpisal Raheem Sterling. V zaključku so naši južni sosedje vse moči usmerili v napad, a je angleška obramba ostala zbrana in nasprotnikom ni dovolila večjih priložnosti.

Anglija je sploh prvič v zgodovini evropskih prvenstev prišla do zmage na prvi tekmi turnirja.

Angleška reprezentanca je pred uvodnim dejanjem skupine D slavila na zadnjih desetih tekmah, na katerih se je med strelce vpisal Raheem Sterling. Hitronogemu nogometašu Manchester Cityja je to uspelo tudi na s soncem obsijanem Wembleyju – v polno je meril po sijajni ekipni akciji, v kateri si je s soigralci izmenjal kar 17 podaj, in natančni asistenci Kalvina Phillipsa. Dobro postavljena angleška obramba, ki sta ji v zvezni vrsti izdatno pomagala Declan Rice in Phillips, pa je v nadaljevanju poskrbela, da je Sterlingov niz zmag ob doseženem zadetku sedaj še za tekmo daljši. Gareth Southage je presenetil z začetno postavo, a se mu je tveganje izplačalo. Na drugi strani je bil Zlatko Dalić previdnejši, a njegovi varovanci niso imeli pravih idej in bodo morali biti v nadaljevanju prvenstva bolj konkretni.

icon-expand FOTO: Sofascore.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Dinamičen začetek domačih, Hrvati so se prebudili v nadaljevanju Angleški reprezentanti so pred svojimi navijači evropsko prvenstvo odprli silovito. V sedmi minuti je z desne strani sprožil Phil Foden, Dominika Livakovića pa je rešila vratnica. Kmalu zatem se je v ugodnem položaju znašel še Raheem Sterling, a si mu ni uspelo pripraviti strela. Hrvati so odbili v kot, po katerem je žoga na robu kazenskega prostora prišla do Kalvina Phillipsa, ki jo je silovito zadel, a je bil Livaković priseben in mu je uspelo razčistiti. Hrvati so bili v prvem delu prvega polčasa povsem nenevarni, o čemer priča tudi podatek, da v tem delu igre niso zmogli niti enega dotika znotraj angleškega kazenskega prostora. Na drugi strani so bili domačini bistveno živahnejši, manjkal pa je doprinos edinega klasičnega napadalca Harryja Kana, ki ni bil veliko v stiku z žogo in si v prvem delu ni pripravil niti enega strela proti vratom. Naši južni sosedi so se v zaključku polčasa le prebudili. V 27. minuti je imel po predložku z desne strani priložnost Ivan Perišić, a je iz zahtevnega položaja meril visoko preko vrat. V nadaljevanju smo spremljali bolj enakovredno igro brez pravih priložnosti. Omeniti velja še 43. minuto, ko so imeli trije levi prosti strel s kakšnih 20 metrov. Kieran Trippier je odlično streljal, a je po visokem skoku v živem zidu posredoval Perišić, ki je odbil z glavo. Kombinacija Phillipsa in Sterlinga odločila srečanje Hrvati so v drugi del igre vstopili obetavneje. Narekovali so ritem igre, v 55. minuti pa je z velike razdalje kot prvi v drugem polčasu streljal Luka Modrić, Jordanu Pickfordu pa je žogo uspelo ujeti. Dve minuti kasneje pa je Wembley eksplodiral od navdušenja. Phillips je lepo našel vtekajočega Sterlinga, ta pa je v zadnjem trenutku nekako le prišel do strela, s katerim je premagal nemočnega Livakovića. Kmalu zatem je imel sijajno priložnost še Kane po podaji Masona Mounta z leve strani, a je napadalec Tottenhama iz neposredne bližine zgrešil, ob tem pa z ramo trčil v okvir vrat, zaradi česar je potreboval zdravniško pomoč, vendar je lahko nadaljeval na igrišču.

icon-expand Harry Kane v bolečinah po trku z okvirom vrat. FOTO: AP

Jalovi poskusi Hrvatov po zaostanku Sledilo je nekaj minut hrvaške reprezentance, ko so imeli Dalićevi varovanci dve priložnosti za zadetek. Najprej Ante Rebić v 65. minuti, ko se je žoga do njega srečno odbila po poskusu Matea Kovačića, a ni bil natančen. Podobno pa velja za Marcela Brozovića v 70. minuti, ki je zapretil po uigrani kombinaciji iz kota, a je meril močno mimo Pickfordovih vrat. Vezist Interja je nato moral zapustiti igrišče, nadomestil ga je Nikola Vlašić, Josip Brekalo pa je v dvojni zamenjavi vstopil namesto malo vidnega Andreja Kramarića. Istočasno se je za prvo spremembo odločil tudi Southgate: Foden je svoje mesto prepustil Marcusu Rashfordu. V 74. minuti bi lahko Sterling zadel še drugič, ko je bil dobro postavljen po podaji s prostega strela, a je meril za kakšen meter preko vrat. Angleške navijače je zaskrbelo, ko je zatem v bolečinah na tleh obsedel John Stones, a je osrednji branilec Manchester Cityja stisnil zobe in je srečanje dokončal v igri. Do konca srečanja smo videli še štiri zamenjave, priložnosti pa je bilo na račun trdne angleške obrambe bolj malo.

Bellingham je pri 17 letih in 349 dneh postal najmlajši nogometaš, ki je nastopil na evropskih prvenstvih in obenem najmlajši Anglež, ki je zaigral na velikem turnirju.

Pri Angliji sta vstopila še 17-letni Jude Bellingham namesto napadalca Kana in v 90. minuti še visokorasli Dominic Calvert-Lewin, ki je ob glasnih ovacijah zamenjal Sterlinga. Na drugi strani sta priložnost dobila Dinamov napadalec Bruno Petković in kasneje, v 85. minuti še Mario Pašalić. A jima ni uspelo prinesti spremembe na igrišču. Angleška obramba je bila vse do konca dovolj zbrana, Hrvati pa večjih priložnosti niti niso imeli. V tretji minuti sodniškega dodatka je sicer moral posredovati vratar Pickford, a je to storil z odliko, kar je bilo dovolj za izjemno pomembne tri točke domače reprezentance.

icon-expand Kalvin Phillips je presenetljivo začel v prvi postavi Anglije, a je bil eden najboljših na igrišču. FOTO: AP